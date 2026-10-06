Déficit comercial de EE.UU. aumentó 13,7% en agosto hasta US$105.600 millones

Por Agencia EFE
El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 13,7 % en agosto, hasta alcanzar los US$105.600 millones, su nivel más alto desde marzo de 2025, según publicaron la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).
Esto supone un aumento de US$12.700 millones frente a la cifra revisada de US$92.800 millones de julio, en medio de los vaivenes derivados de la política arancelaria del presidente, Donald Trump.
En agosto, las importaciones de la primera economía mundial aumentaron un 4,3 % respecto al mes anterior, hasta los US$420.800 millones, mientras que las exportaciones crecieron un 1,4 %, hasta los US$315.200 millones.
El aumento del déficit de bienes y servicios en el octavo mes del año reflejó un incremento de US$12.800 millones en el saldo negativo de bienes, hasta los US$136.600 millones, y un aumento de menos de US$100 millones en el superávit de servicios, hasta los US$31.000 millones, según el informe.
En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios disminuyó US$138.200 millones, o un 19,9 %, con respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron US$267.700 millones (11,8 %) y las importaciones aumentaron US$129.500 millones (4,4 %).
El aumento de US$17.200 millones en las importaciones de bienes en agosto, hasta los US$342.200 millones, se debió sobre todo a un crecimiento de US$9.100 millones en los suministros y materiales industriales, sobre todo el crudo y el oro no monetario, además de una subida de US$6.200 millones en los bienes de capital.
Las importaciones de servicios aumentaron menos de US$100 millones, situándose en US$78.500 millones.
Por otra parte, el alza de 4.400 millones de dólares en las exportaciones de bienes, hasta los 205.700 millones de dólares, reflejó principalmente el crecimiento en 6.300 millones de dólares en la venta de suministros y materiales industriales.
Las exportaciones de servicios aumentaron menos de US$100 millones, situándose en US$109.500 millones en agosto.
En el comercio de bienes, en el octavo mes del año el déficit de Estados Unidos con México alcanzó los US$27.700 millones, el que mantiene con China se situó en US$16.400 millones, y el de la Unión Europea quedó en US$11.000 millones.
Con Canadá, con el que EE.UU. no logró cerrar un nuevo acuerdo comercial, el déficit aumentó en US$4.100 millones de dólares, alcanzando los US$7.100 millones, con un aumento de 500 millones en las exportaciones, hasta los US$29.900 millones, y una subida de 4.600 millones en las importaciones hasta los US$37.100 millones.