Más del 80 % de multinacionales en Costa Rica mantienen trabajo con esquemas híbridos

Estudio de CINDE señaló que la productividad y el acceso a talento especializado se han convertido en los motores clave para mantener esquemas flexibles, por encima de factores que dominaron la conversación en años anteriores, como la pandemia o la reducción de otros costos inmediatos.

Por revistaeyn.com El trabajo a distancia dejó de ser una solución temporal para convertirse en una pieza clave del engranaje productivo de Costa Rica. Así lo confirma un reciente sondeo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que muestra cómo las empresas multinacionales han afinado sus esquemas laborales y consolidado modelos híbridos más maduros, alineados con sus objetivos de negocio y con la dinámica del talento. De acuerdo con el estudio, realizado a finales de 2025 entre compañías multinacionales instaladas en Costa Rica, más de ocho de cada diez operan actualmente bajo esquemas que combinan trabajo remoto y presencial.

Aunque la proporción es similar a la registrada un año atrás, el cambio más relevante no está en la cantidad de empresas, sino en la forma en que estas estructuran y gestionan la modalidad híbrida, especialmente en actividades de servicios corporativos. Para CINDE, el modelo híbrido ya no se discute como una alternativa experimental. Hoy forma parte de la estrategia operativa de las empresas, que buscan equilibrar eficiencia, continuidad del negocio y bienestar del personal. “La conversación evolucionó: ahora el foco está en cómo optimizar el modelo, hacerlo sostenible en el tiempo y alinearlo con las metas de crecimiento”, explicó Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la agencia. El análisis tomó en cuenta factores como productividad, atracción y retención de talento, costos, cultura organizacional y experiencia del colaborador. Los resultados reflejan que la flexibilidad laboral se ha vuelto un elemento que fortalece la competitividad del país como destino de inversión extranjera. En este contexto, la productividad y el acceso a perfiles especializados pesan más que otros argumentos que dominaron en los primeros años de adopción, como las restricciones sanitarias o los ahorros inmediatos. En la práctica, los esquemas híbridos no responden a una fórmula única. La mayoría de las empresas concentra la presencialidad entre dos y tres días por semana, mientras que los modelos con cuatro o cinco días en oficina son menos comunes y suelen aplicarse a funciones específicas, procesos sensibles o exigencias regulatorias, apunta CINDE.