Finanzas

Criptomonedas de Trump y su esposa han perdido 90 % de su valor desde su lanzamiento

La capitalización bursátil de $TRUMP se desplomó de un máximo de US$9.100 millones a principios de 2025 a aproximadamente US$995 millones al 20 de enero de 2026, una caída de alrededor del 90 %.

Por revistaeyn.com Hace casi un año, las criptomonedas con marca política $TRUMP y $MELANIA, del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la primera dama Melania Trump, se convirtieron brevemente en uno de los segmentos más explosivos en los mercados cripto. El lanzamiento de estos activos digitales ayudó a impulsar el comercio de las criptomonedas al centro de atención mundial, atrayendo miles de millones de dólares en flujos especulativos en cuestión de días. Sin embargo, estas criptomonedas siguieron finalmente la misma trayectoria de auge y caída que definió el mercado más amplio de las memecoin en 2025. En este contexto, comparto un nuevo informe basado en datos que revela el éxito de las estrellas fugaces y la posterior caída de las memecoins en 2025.

Un informe de BestBrokers muestra que $TRUMP ha logrado uno de los aumentos más rápidos y las caídas más pronunciadas de 2025. Lanzado a mediados de enero de 2025, alcanzó los US$45,5 en menos de un día antes de entrar en una caída sostenida, bajando por debajo de US$8 a principios de abril de 2025 y cotizando cerca de US$5,50 al 20 de enero de 2026, una caída de casi el 90 % desde su máximo. Incluso tras este colapso, $TRUMP se sitúa como la sexta memecoin más grande del mundo por capitalización bursátil (US$995 millones), gracias a su enorme escala inicial en medio de la contracción general del sector, señala el reporte. Por su parte, $MELANIA reflejó un pico de lanzamientos impulsado por medios dio paso a un rápido descenso, dejándolo muy por debajo de los niveles de lanzamiento a principios de 2026. El memecoin de la primera dama de Estados Unidos, que se lanzó simultáneamente con $TRUMP el año pasado, bajó un 98,23 % desde un precio máximo de US$8,4855 hasta solo US$0,1502 al 20 de enero. También perdió más del 98% de su valor de mercado en menos de un año, alcanzando los US$143,5 millones.