Panamá: Desempleo baja a 8,5% e informalidad laboral al 45,8% hasta agosto

Empresas & Management

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá señaló que la tasa de desempleo nacional bajó de 10,4 % a 8,5 %, una reducción de 1,9 puntos porcentuales.

Por Agencia EFE El desempleo en Panamá bajó al 8,5 % en agosto, casi dos puntos porcentuales por debajo del registro anterior en septiembre de 2025, mientras que la informalidad laboral se situó en un 45,8 %, algo más de un punto menos, según datos oficiales. La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá señaló que la tasa de desempleo nacional bajó de 10,4 % a 8,5 %, una reducción de 1,9 puntos porcentuales, mientras que la disminución del desempleo fue "aún mayor" entre mujeres, al pasar de 13,2 % a 10,4 %.

También se registró una reducción en la informalidad laboral, que pasó de 47,1 % a 45,8 %. La cantidad de "personas ocupadas" llegó a 2.045.000, lo que representa 77.231 empleos más que en septiembre de 2025, un crecimiento de 3,9 %. El sector privado es el principal generador de empleo en Panamá, concentrando cerca del 46 % de las personas ocupadas, seguido de los trabajadores "por cuenta propia" (independientes/autónomos) y el sector público (Estado), según la información oficial. Las actividades que más empleo generan son el comercio, la agricultura, la construcción, el transporte y la industria manufacturera. Estos resultados reflejan, según el comunicado de la Contraloría (Fiscalía de Cuentas), "una mejora en el mercado laboral panameño, aunque todavía persisten retos importantes, especialmente en el empleo juvenil y la informalidad".