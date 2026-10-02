Aumenta en 20.000 personas la población desempleada en Costa Rica

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En términos interanuales, comercio y reparación incorporó 48.000 personas ocupadas en Costa Rica, mientras transporte y almacenamiento sumó 23.000 y enseñanza y salud aumentó en 34.000, reporta el INEC.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El mercado laboral de Costa Rica registró un incremento en la cantidad de personas desempleadas durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026, de acuerdo con los principales resultados de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El organismo estimó en 157.000 personas la población sin empleo, cifra que representa un aumento interanual de 20.000 personas y que constituye una variación estadísticamente significativa. Del total de desempleados, 92.000 eran hombres y 65.000 mujeres.

El incremento se concentró especialmente entre los hombres, cuya población desempleada creció en 16.000 personas frente al mismo periodo de 2025. En este grupo, además, la tasa de desempleo llegó a 6,4%, un aumento estadísticamente significativo de 1 punto porcentual, apunta el INEC. A nivel nacional, la tasa de desempleo se ubicó en 6,7 %, mientras que entre las mujeres alcanzó 7,3 %. Estos datos muestran que, pese a que el número de personas ocupadas no experimentó una variación estadísticamente significativa, el mercado laboral presentó un aumento en la población que busca trabajo sin encontrarlo. La fuerza laboral costarricense estuvo integrada por 2,34 millones de personas, prácticamente sin cambios relevantes respecto al mismo trimestre del año anterior. De ese grupo, 1,44 millones correspondieron a hombres y 901.000 a mujeres. Por su parte, la población ocupada alcanzó 2,19 millones de personas, conformada por 1,35 millones de hombres y 835.000 mujeres. La tasa de ocupación nacional fue de 50,8%, con una diferencia considerable entre hombres, con 62,7 %, y mujeres, con 38,8 %, señala el INEC.

Comercio y servicios concentran empleo

Aunque el desempleo aumentó, algunas actividades económicas mostraron una expansión en el número de trabajadores. Comercio y reparación fue el principal sector generador de ocupación, con 395.000 personas, equivalente al 18,1 % del total. También destacaron enseñanza y salud, con 277.000 trabajadores, y las actividades profesionales y administrativas de apoyo, con 212.000.