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Inflación en EE.UU. bajó al 3,5 % en junio debido a caídas en la energía

El índice de energía cayó un 5,7 % en junio, en coincidencia con la entrada en vigor de un alto el fuego y la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán con garantías para restablecer el tránsito por la vía clave de crudo.

Por Agencia EFE El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5 % en junio tras la caída en los precios de la energía, por debajo del 3,7 % pronosticado de los analistas, que ya preveían una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible debido a la guerra con Irán. La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2,6 %, tres décimas menos que en mayo, informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En términos mensuales, la inflación decreció un 0,4 % en el sexto mes de 2026, después del incremento del 0,5 % anterior, en la mayor caída registrada desde abril de 2020, cuando este índice bajó ocho décimas. Por otro lado, el dato subyacente intermensual se mantuvo estable tras el 0,2 % anterior. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, recordó en X que el presidente, Donald Trump, "afirmó reiteradamente que, a medida que se normalizara el tráfico en el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo - y, por ende, la inflación general- se desplomarían drásticamente". "El informe del IPC de junio, que superó todas las expectativas, demuestra que el presidente Trump tenía razón", escribió Desai, sin referirse a la reciente escalada en la guerra iniciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán, que ha vuelto a declarar "cerrado" el tráfico por el estrecho de Ormuz como represalia. El índice de energía cayó un 5,7 % en junio, en coincidencia con la entrada en vigor de un alto el fuego y la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán con garantías para restablecer el tránsito por la vía clave de crudo.