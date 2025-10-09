EEUU busca quedarse con todo el montaje de automóviles en Norteamérica

Empresas & Management

POR EFE El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó este miércoles que su país se va a quedar con el montaje de automóviles en Norteamérica e insinuó que Canadá debería concentrarse en inversiones en minería y otros campos. En una intervención virtual en un foro celebrado en Toronto, y recogida por el periódico The Toronto Star, Lutnick afirmó que "el montaje de automóviles se va a hacer en EE.UU. y no hay nada que Canadá pueda hacer. La cuestión es, ¿qué es a lo que Canadá se va a dedicar entonces?". "Tienen la capacidad de atraer inversiones a Canadá en tecnología y minería y otros campos. Si Canadá juega bien sus cartas y aprovecha su proximidad a Estados Unidos, puede salir ganando", advirtió el responsable comercial estadounidense ante una selecta audiencia.

Las palabras de Lutnick se producen un día después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reuniese en Washington con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para tratar el futuro de las relaciones comerciales y de defensa de los dos países. Durante el encuentro, Trump definió la situación entre los dos países como "un conflicto natural" por la proximidad geográfica entre Canadá y EE.UU. y su competitividad. "Tenemos un conflicto natural. También tenemos amor mutuo. Tenemos un gran amor los unos por los otros. Amo Canadá y la gente de Canadá, y Mark siente lo mismo. El problema es que ellos quieren una compañía de automóviles y yo quiero una compañía de automóviles", afirmó. El sector del automóvil ha sido uno de los principales objetivos de los aranceles impuestos por EE.UU. a Canadá, su segundo mayor socio comercial.