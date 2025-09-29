Distribuidores automotrices de Latinoamérica enfrentan demanda débil y presiones comerciales

Empresas & Management

Los altos precios de los automóviles y el deterioro del mercado laboral de Estados Unidos pueden llevar a los fabricantes de equipos originales a aumentar los incentivos, presionando a los proveedores, dice Fitch Ratings.

Por revistaeyn.com Es probable que los proveedores de automóviles de América Latina enfrenten una segunda mitad de 2025 más difícil, ya que el exceso de capacidad coincide con una demanda más débil, dice Fitch Ratings en un nuevo informe. Los altos precios de los automóviles y el deterioro del mercado laboral de Estados Unidos pueden llevar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a aumentar los incentivos, presionando a los proveedores.

"Estimamos que los márgenes de EBITDA se estabilizarán, pero se mantendrán por debajo de los niveles previos a la pandemia debido a los menores volúmenes, las presiones competitivas y el limitado margen de mejora en virtud de los acuerdos comerciales alcanzados en 2024-2025", señala. La normalización del gasto de capital para 2026 debería respaldar un FCF positivo modesto y una ligera mejora del apalancamiento a medida que las empresas se centran en el desapalancamiento. Fitch monitoreará la integración de inversiones y adquisiciones que han presionado el margen de calificación de algunos emisores.