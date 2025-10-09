Bayer transforma planta de Consumer Health en Guatemala en hub estratégico para 19 países

Empresas & Management

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com En los últimos cinco años, Bayer ha transformado su planta de Consumer Health en Guatemala en un hub estratégico para 19 países de Centroamérica, Caribe y la región Andina. La planta produce más de 19 millones de cajas y cerca de 860 millones de tabletas al año, con marcas icónicas como Aspirina, Alka-Seltzer, Tabcin, Aleve, Redoxon y Dorival. Igualmente, en ese mismo periodo ha concretado una inversión de 238 millones de quetzales, unos US$30,5 millones, para la modernización tecnológica y la ampliación de su operación en Guatemala.

Destacan los proyectos de reforzamiento estructural de edificios , incorporación de dos nuevas líneas de tiras y la construcción de un laboratorio de microbiología. Adicionalmente, en años previos (2018 al 2021) se realizó una renovación tecnológica importante con nuevos sistemas de control (BES, EMS, BMS) y laboratorios especializados. “La planta de Guatemala pone a Centroamérica en el mapa mundial de la producción farmacéutica. Estas inversiones aseguran que sigamos siendo competitivos y relevantes en la cadena global de valor. Además, sus operaciones son clave para nuestra misión de ayudar a millones de personas a vivir vidas mas saludables con las soluciones de autocuidado más confiables en nuestros países”, afirmó Carlos Marín, gerente de Consumer Health para Bayer en Centroamérica y El Caribe. La operación en Guatemala emplea a 249 colaboradores (59% directos / 41% indirectos). Además, mantiene encadenamientos con proveedores locales que fortalecen la economía guatemalteca y generan valor compartido. El site es también referente por un hecho inédito: por primera vez en más de 60 años, es liderado por una mujer guatemalteca. Angélica Orozco, profesional con más de 20 años de experiencia en Bayer, asumió la gerencia tras haber ocupado posiciones en producción, logística, finanzas y mejora continua en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.