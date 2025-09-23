EEUU sumó 1.000 nuevos millonarios cada día en 2024, según informe

Empresas & Management

Si bien los salarios influyen en la percepción pública de la prosperidad, la riqueza a largo plazo depende más de las herencias, el acceso al mercado, los valores inmobiliarios, indica el Informe sobre la riqueza mundial de UBS 2025.

Por revistaeyn.com El mundo se volvió más rico en 2024 y, en Estados Unidos, se crearon nuevos millonarios (individuos con entre US$1 millón y US$5 millones en activos) a un ritmo de más de 1.000 por día, indica el Informe sobre la riqueza mundial de UBS 2025. El número de estos llamados “millonarios comunes y corrientes” o “EMILLIs” se ha más que cuadruplicado desde el año 2000, llegando a 52 millones de personas en todo el mundo y representando una riqueza total de US$107 billones. Eso es casi tanto como los US$119 billones que poseen personas con un valor de más de US$5 millones.

En total, la riqueza personal global aumentó un 4,6 % en 2024, superando el aumento del 4,2 % del año anterior. Sin embargo, el crecimiento fue desigual, con América del Norte a la cabeza. Los mercados financieros en auge impulsaron los niveles de riqueza de EEUU más de un 11 %, lo que representa una parte significativa del repunte global total. Esto no es sorprendente dados los rendimientos de los principales índices estadounidenses, incluido un aumento del 25 % en el S&P 500 y un salto del 30 % en el Nasdaq Composite, con gran peso tecnológico. Por otro lado, con retornos bursátiles más débiles, regiones como Europa Occidental y América Latina experimentaron modestas disminuciones relativas en su riqueza.