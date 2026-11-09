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El Cybertruck encara su final como el mayor fracaso comercial de Tesla

El inicio de la fabricación se retrasó dos años, y no empezó hasta finales de 2023. Y nunca llegó a las cifras anticipadas por Musk, quien, incluso en octubre de ese año, todavía confiaba en alcanzar una producción anual de 250.000 unidades.

Por Agencia EFE El anuncio de Elon Musk de que Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en su planta de Texas a mediados de 2027 marca el principio del fin del que posiblemente sea el mayor fracaso comercial automovilístico del fabricante, una camioneta eléctrica cuyas ventas nunca se acercaron a las expectativas de su creador. "Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en la gigafábrica de Texas hacia mediados del próximo año para dejar espacio a una mayor producción del Cybercab", el robotaxi de la compañía, anunció Musk en X.

Aunque Tesla no ha confirmado el abandono definitivo del modelo ni ha descartado trasladar su fabricación a otra instalación, las declaraciones posteriores apuntan a su desaparición. En reacción a un usuario que en las redes sociales calificó el anuncio como el fin de una era, Musk respondió: "Es cierto, pero la flota de Cybertruck seguirá existiendo durante mucho tiempo". Más explícito fue Wes Morrill, ingeniero jefe del Cybertruck, quien en X utilizó el pasado para referirse al vehículo: "El Cybertruck fue una increíble plataforma de desarrollo tecnológico y sigue vivo a través del Cybercab". El anuncio supone un reconocimiento implícito de la distancia entre las expectativas y la realidad comercial de la camioneta.

Problemas de producción, precios y calidad

Su producción ha sido un problema. El inicio de la fabricación se retrasó dos años, y no empezó hasta finales de 2023. Y nunca llegó a las cifras anticipadas por Musk, quien, incluso en octubre de ese año, todavía confiaba en alcanzar una producción anual de 250.000 unidades. "Creo que acabaremos produciendo unos 250.000 Cybertruck al año", aseguró. La realidad es muy distinta. Según estimaciones de la consultora Cox Automotive, Tesla vendió en Estados Unidos 38.965 Cybertruck en 2024 y solo 20.237 en 2025, un desplome del 48,1 %.