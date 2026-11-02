KFC anuncia el cierre de sus restaurantes en Puerto Rico

"Desafortunadamente, Encanto no puede seguir operando de una manera que responde a nuestros estándares de calidad", lamentó KFC Puerto Rico en un comunicado publicado en las redes sociales.

La cadena de pollo frito KFC informó que sus restaurantes "están cerrando" en Puerto Rico, tras finalizar su relación con el titular de la franquicia local, Encanto Restaurants.

La cadena de restaurantes agradeció a sus clientes por "su lealtad" y anheló su interés de "seguir sirviéndoles".

Pese a la noticia, la cadena indicó que trabaja para encontrar un nuevo socio franquiciado "que nos permita reabrir nuestros restaurantes y recibirlos nuevamente para que disfruten de KFC con sus amigos y familiares".

De acuerdo con información recopilada por el Boletín de Puerto Rico, hasta julio de 2026 Encanto Restaurants acumulaba más de 70 registros judiciales, principalmente relacionados con desahucios y cobros de dinero, con una concentración de casos durante ese año.