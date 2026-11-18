Empresas & Management

Un modelo de gestión de talentos basado en funciones y metas, jamás en presencialidad, tiene mucho más que ofrecer a las empresas y al trabajador que los modelos tradicionales de presencia y control. Adecuadamente gestionado es un modelo ganar/ganar.

Por: Alexis Agüero Jiménez (*). Como profesional de Recursos Humanos, estoy completamente de acuerdo con el trabajo remoto o como algunos llaman "teletrabajo"; más aún cuando a partir de evidencia científica y empírica reciente, se examinan sus efectos en la productividad, el compromiso organizacional y la retención del talento humano que se ve motivado al tener esta opción de ejercer funciones, ganando con ello tiempo de traslados e inclusive salvaguardando en algunos casos su propia integridad física. La imposición generalizada de modelos presenciales, hoy carecen de justificación en contextos donde las funciones pueden desarrollarse de manera remota sin detrimento del desempeño y por el contrario favoreciendo la motivación de los colaboradores. Quienes optan hoy por una presencialidad total, demuestran que administrativamente no han avanzado nada de manera organizacional, sobre todo a nivel postpandemia. El trabajo sufrió su propia convergencia a raíz de la pandemia de COVID-19, en cada una de sus funciones se marcó un punto de inflexión en todo tipo de organización laboral a nivel global, atestiguamos protocolos de sanidad y de procedimientos (parecieran hoy olvidados) y además surgió la imperiosa necesidad de mantener a las empresas con su respectiva productividad, ¿de que otra manera podría ser? Únicamente trasladando los que haceres cotidianos al trabajo remoto, inicialmente adoptado como una solución de emergencia, se consolidó como un modelo viable y, en muchos casos, preferido tanto por empleados como por empleadores. Los primeros cumplen con los objetivos normales que, según Peter Drucker, debe corresponderle a cada funcionario según su jerarquía y los segundos, ahorran costos significativos en energías y recursos necesarios para mantener una planilla en su totalidad a disposición de la empresa. De ahí nace también la rotación del personal de teletrabajo y con ella, un absurdo dilema de si conviene o no retomar la presencialidad al 100%. Esta disyuntiva nos lleva a realizar una pregunta de profundo análisis para los Recursos Humanos: ¿es verdaderamente necesario regresar a la presencialidad cuando las funciones pueden desempeñarse eficazmente de forma remota? La respuesta es: no rotundamente, no. Para llegar a esta respuesta los profesionales hemos de analizar todo lo que involucra factores económicos, culturales, tecnológicos y humanos, pero fácilmente podemos inferir de que no es necesario ese retorno, por el contrario, se debe de reforzar, como veremos en líneas siguientes.

Productividad en el trabajo remoto: evidencia empírica y científica

El argumento mas fuerte para retomar la presencialidad ha sido la supuesta mejora en la productividad. No obstante, la evidencia empírica reciente desafía esta premisa y la expone como no coherente con los datos. Estudios del U.S. Bureau of Labor Statistics evidencian que el incremento del trabajo remoto durante la pandemia estuvo asociado positivamente con el crecimiento de la productividad total de los factores en múltiples industrias, incluyendo porcentajes del PIB de algunos países que se vieron incrementados. Complementariamente, en aulas universitarias, trabajos de grado y post grado, se evidencia que el retorno de la presencialidad laboral no tiene un argumento solido para que sea considerado, sino más bien fue gracias a la pandemia que se “abrió” la puerta para esta herramienta que favorece la disminución de costos de todos los actores empresariales. Nicholas Bloom, profesor de la Universidad de Stanford y fiel defensor del teletrabajo, muestra que esquemas híbridos (dos días remotos por semana) no afectan negativamente la productividad ni las oportunidades de promoción, mientras reducen significativamente la rotación laboral y con ello protegen a los propios colaboradores de síndromes de Burnout al tiempo que la empresa disminuye sus costos operativos. Para el mismo Bloom, incluso, algunos análisis reportan incrementos sustanciales en productividad bajo esquemas remotos, atribuidos a la reducción de interrupciones y tiempos de traslado. Esto se trae abajo cualquier argumentación de que la presencia física es necesaria para el rendimiento de la compañía. La visión de Bloom podemos acercarla a la del premio Nobel Daniel Kahneman quien en una investigación llegó a una conclusión muy lógica pero poco socializable. Dicha investigación reveló que “ir al trabajo es la actividad más detestada del día, incluso más que el propio trabajo". Esto explica por qué el empleado promedio valora tanto trabajar desde casa: le permite ahorrar horas de tediosos desplazamientos semanales, además de ofrecerle la flexibilidad de vivir más lejos del trabajo. No hay excusa si la compañía tiene el equipo tecnológico para soportar este tipo de trabajo, es totalmente viable aplicarlo de manera hibrida. Pero muy a pesar de todas las evidencias y ejemplos de éxito y desarrollo productivo A pesar de la evidencia, persiste una brecha entre los datos y la percepción de los líderes organizacionales. Aproximadamente el 85% de los directivos manifiestan dificultades para confiar en la productividad de los trabajadores remotos .Este fenómeno puede explicarse por la herencia de modelos de gestión tradicionales basados en la supervisión directa.En este sentido, el retorno a la oficina no responde necesariamente a criterios de eficiencia, sino a una necesidad de control. Paradójicamente, estudios han demostrado que la percepción negativa inicial de los gerentes sobre el teletrabajo tiende a revertirse tras la experiencia directa, pasando de expectativas negativas a valoraciones positivas .

Benevolencias administrativas para la organización