El proyecto de un ferry entre El Salvador y Costa Rica queda a la deriva

“Ese proyecto no iba a fructificar. Los ferrys no funcionan. Había uno de Brownsville, Estados Unidos, a Centroamérica y no funcionó. Ese ferry no era una amenaza para nosotros los transportistas de Honduras porque no iba a funcionar, creo que tampoco para los de Guatemala”, pero era una competencia, manifestó Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga de Honduras.

Igualmente, Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transportes Internacionales de Carga (Astic), de El Salvador, plantea que el “ferry era una competencia y como tal afectaba al transporte de carga terrestre que ha estado por muchos años ”. “Ese no es un proyecto viable ni hoy ni en 20 años. El ferry cobraba una tarifa del puerto La Unión a puerto Caldera de US$1.360”, pero de cualquier parte de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras, el exportador tenía que pagar el traslado vía terrestre.