El Salvador reunirá a expertos nacionales e internacionales en la Arbitration Week 2026

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El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos del arbitraje y su papel como una alternativa para resolver diferencias que pueden surgir en las relaciones empresariales.

Por revistaeyn.com El Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA), Capítulo Salvadoreño, desarrollará El Salvador Arbitration Week 2026 del 26 al 28 de octubre. El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos del arbitraje y su papel como una alternativa para resolver diferencias que pueden surgir en las relaciones empresariales.

Durante tres días, los participantes compartirán experiencias y buenas prácticas, conocerán tendencias en la materia y analizarán cómo estos mecanismos están respondiendo a las necesidades actuales de las empresas. “Para el sector empresarial, contar con mecanismos confiables para resolver diferencias es fundamental. El arbitraje permite abordar controversias dentro de un marco especializado y, a través de encuentros como Arbitration Week, contribuimos a que empresarios, profesionales e instituciones conozcan su evolución y las buenas prácticas que se están desarrollando en la región”, expresó Leticia Escobar, presidenta de Camarasal. La primera parte de la Arbitration Week comprenderá la XVI Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje, que se realizará el lunes 26 y martes 27 de octubre bajo el concepto “Confianza en evolución: fortaleciendo el arbitraje institucional para un entorno de negocios en constante transformación”. La actividad reunirá a expertos y profesionales para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el arbitraje institucional y promover buenas prácticas entre los centros de la región.