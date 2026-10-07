El Salvador reunirá a expertos nacionales e internacionales en la Arbitration Week 2026

Por revistaeyn.com
El Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), junto con el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA), Capítulo Salvadoreño, desarrollará El Salvador Arbitration Week 2026 del 26 al 28 de octubre.
El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos del arbitraje y su papel como una alternativa para resolver diferencias que pueden surgir en las relaciones empresariales.
Durante tres días, los participantes compartirán experiencias y buenas prácticas, conocerán tendencias en la materia y analizarán cómo estos mecanismos están respondiendo a las necesidades actuales de las empresas.
“Para el sector empresarial, contar con mecanismos confiables para resolver diferencias es fundamental. El arbitraje permite abordar controversias dentro de un marco especializado y, a través de encuentros como Arbitration Week, contribuimos a que empresarios, profesionales e instituciones conozcan su evolución y las buenas prácticas que se están desarrollando en la región”, expresó Leticia Escobar, presidenta de Camarasal.
La primera parte de la Arbitration Week comprenderá la XVI Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje, que se realizará el lunes 26 y martes 27 de octubre bajo el concepto “Confianza en evolución: fortaleciendo el arbitraje institucional para un entorno de negocios en constante transformación”. La actividad reunirá a expertos y profesionales para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el arbitraje institucional y promover buenas prácticas entre los centros de la región.
El miércoles 28 de octubre se desarrollará el II Congreso Internacional de Arbitraje, denominado “Arbitraje 360°: Construcción – Tecnología – Energía”, organizado por CEIA Capítulo Salvadoreño. Expertos nacionales e internacionales abordarán los principales desafíos de la resolución de controversias en estos tres sectores estratégicos, desde una perspectiva multidisciplinaria.
La agenda incluirá conferencias magistrales, paneles especializados, un foro institucional, una mesa redonda sobre buenas prácticas de los centros de mediación y arbitraje, un Fireside Chat y espacios de networking.
Arbitration Week está dirigido a abogados litigantes y asesores legales, árbitros, asesores legales internos de empresas, peritos y consultores técnicos, representantes de instituciones arbitrales, estudiantes y profesionales jóvenes, así como empresas vinculadas a los sectores de construcción, energía y tecnología.
Con esta iniciativa, el Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal y CEIA Capítulo Salvadoreño propician un espacio regional para la discusión técnica y el intercambio de experiencias sobre mecanismos alternos de solución de conflictos y su papel frente a las necesidades actuales del entorno empresarial.