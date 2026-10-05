Las Cámaras Comercio aportarán su visión sobre IA en empresas

Por Agencia EFE

Las Cámaras de Comercio de Iberomérica tendrán voz propia, con sus planteamientos y análisis, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

La aplicación efectiva de la inteligencia artificial (IA), principalmente en las pequeñas y medianas empresas, el "humanismo empresarial" y la proyección internacional serán los ejes de esas propuestas.

Figurarán en la Declaración de Valladolid, durante la clausura de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), el próximo miércoles.