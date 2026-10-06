JW Marriott San Salvador: la apuesta de Grupo Poma por redefinir el lujo

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El tercer hotel JW Marriott operado por Real Hotels & Resorts, división hotelera de Grupo Poma, está previsto para comenzar a operar en el tercer trimestre de 2028. Está en la mira un cuarto JW Marriott en Guatemala

Por Claudia Contreras - revistaeyn.com El primer hotel de El Salvador de 5 estrellas de categoría mundial abrirá en 2028. Hace más de dos décadas, Grupo Poma comenzó a construir una visión que iba más allá de un centro comercial: desarrollar una ciudadela capaz de reunir comercio, vivienda, oficinas, entretenimiento, gastronomía, una capilla y servicios de hospitalidad en un mismo entorno. “Hoy, esa visión de largo plazo que contemplaba cómo debía crecer San Salvador, y cómo debíamos crear espacios que no solamente respondieran a las necesidades de una ciudad en crecimiento, sino que contribuyeran a transformarla. Hoy, más de 20 años después, esa visión sigue guiando nuestro trabajo”, destacó Fernando Poma, Presidente de Real Hotels & Resorts y Presidente de la Junta Directiva de Grupo Poma.

Poma enumeró que el aumento de visitantes al país son indicadores que potencian la inversión. “Ahorita estamos rondando los 4 - 5 millones de turistas. Sentimos que el país merece tener un hotel de categoría mundial. Este va a ser el primer hotel de categoría mundial en el país”, señaló el empresario hotelero. Antes de 2030, Grupo Real contará con al menos 30 hoteles, cinco más que sumarán al portafolio, anunció Poma.

En 2025, el Grupo de origen salvadoreño abrió el Real InterContinental Lima Miraflores y el Hotel Indigo Lima Miraflores. Ambos sumaron 398 habitaciones en Lima. “Mi papá todavía estaba con nosotros en ese momento y estamos ahorita creciendo con estos dos hoteles”. En el corto plazo, el Grupo sumará un Grand Hyatt en Panamá y “posiblemente un JW Marriott adicional en Guatemala”. Poma no anticipó dónde estaría ubicado. Anticipó: “Estamos evaluando alguna compra de algunos hoteles también. En tres meses, estimo que en los próximos tres años vamos a tener más de 30 hoteles”. En El Salvador, Grupo Real ha invertido en renovar su Intercontinental San Salvador, en el área de lobby y restaurantes. En 2027, iniciará la modernización de habitaciones. También anticipó la llegada del primer restaurante NAU Robotayaki. “Van a haber robots y todo creándote comida”. Poma, apasionado por la cultura japonesa, agregó que trae a su visión hotelera el respeto, la limpieza y la estética de Japón.

Poma anticipó que estudian oportunidades de crecimiento en instalar un hotel en la costa salvadoreña.

5 estrellas calidad mundial

La llegada de JW Marriott a El Salvador no se plantea únicamente como la apertura de un nuevo hotel internacional. Para Real Hotels & Resorts, representa la incorporación al país de una de las marcas de mayor prestigio dentro del portafolio de Marriott International. El JW Marriott San Salvador fue diseñado por la firma arquitectónica, CallisonRTKL, y su concepto de diseño de interiores por la firma estadounidense Watermark.

“Cuando digo categoría mundial es muy diferente a las categorías que usamos en Latinoamérica. (El JW Marriott San Salvador) sería un hotel cinco estrellas en Nueva York, en París, en Londres”. En palabras de Poma es la promesa del “mejor descanso”: insonorización total de las ventanas, oscuridad total en habitaciones, tecnología de punta, velocidad altísima de internet, duchas con presión fuerte, camas con resortes individuales, sábanas de 500 hilos 100% algodón, iluminación adecuada, sillas ergonómicas. El JW Marriott San Salvador tendrá 16 niveles, tres niveles subterráneos y una superficie total construida de 37,192 metros cuadrados. El proyecto contará con 186 habitaciones: 111 sencillas, 61 dobles, 23 suites y una Suite Presidencial.