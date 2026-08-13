Guatemala contará con nueva ruta permanente a Toronto

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La ampliación de Air Canada forma parte de un proceso sostenido de fortalecimiento de la conectividad aérea de Guatemala.

Por revistaeyn.com Air Canada anunció la incorporación de un nuevo servicio entre Toronto y Ciudad de Guatemala, que operará durante todo el año a partir de diciembre de 2026 con una frecuencia semanal. Esta conexión fortalece el acceso de Guatemala a Canadá y a la red internacional de Air Canada, que durante la temporada de verano ofrecerá nuevas opciones de enlace hacia ciudades europeas como Zúrich y Viena, además de otros destinos atendidos desde Toronto.

El anuncio se suma a la decisión de Air Canada de mantener durante todo el año su ruta directa entre Montreal y Ciudad de Guatemala, con diferentes frecuencias según la temporada. Con operaciones permanentes desde Toronto y Montreal, Guatemala consolida su presencia en el mercado canadiense y mejora su conexión con Norteamérica y Europa. En la conexión con Sudamérica, Avianca incorporará una tercera frecuencia diaria entre Ciudad de Guatemala y Bogotá durante la próxima temporada de invierno. La ruta, que operó entre 17 y 18 frecuencias semanales en julio de 2025, alcanzará 21 frecuencias semanales entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.