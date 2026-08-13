Guatemala contará con nueva ruta permanente a Toronto

Por revistaeyn.com
Air Canada anunció la incorporación de un nuevo servicio entre Toronto y Ciudad de Guatemala, que operará durante todo el año a partir de diciembre de 2026 con una frecuencia semanal.
Esta conexión fortalece el acceso de Guatemala a Canadá y a la red internacional de Air Canada, que durante la temporada de verano ofrecerá nuevas opciones de enlace hacia ciudades europeas como Zúrich y Viena, además de otros destinos atendidos desde Toronto.
El anuncio se suma a la decisión de Air Canada de mantener durante todo el año su ruta directa entre Montreal y Ciudad de Guatemala, con diferentes frecuencias según la temporada.
Con operaciones permanentes desde Toronto y Montreal, Guatemala consolida su presencia en el mercado canadiense y mejora su conexión con Norteamérica y Europa.
En la conexión con Sudamérica, Avianca incorporará una tercera frecuencia diaria entre Ciudad de Guatemala y Bogotá durante la próxima temporada de invierno. La ruta, que operó entre 17 y 18 frecuencias semanales en julio de 2025, alcanzará 21 frecuencias semanales entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.
Con este incremento, la aerolínea ofrecerá una capacidad cercana al 115 % superior a la registrada durante el invierno anterior. Este crecimiento se complementa con la ruta directa de Wingo entre Medellín y Ciudad de Guatemala, que inició operaciones en junio de 2026, y con el servicio de Arajet entre Guatemala y Punta Cana, República Dominicana.
Mediante la red de Arajet, los pasajeros pueden conectar con destinos como Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile. Copa Airlines también amplió su operación en el país. Durante 2026 incrementó su capacidad en Guatemala un 14 % respecto de 2025 y cerca de un 50 % en comparación con 2023.
A través de su centro de conexiones en Panamá, la aerolínea enlaza Guatemala con las principales ciudades del continente, incluyendo mercados donde todavía no existen vuelos directos.
La conectividad con Estados Unidos tendrá un refuerzo durante la temporada de fin de año. Frontier Airlines incorporará temporalmente un vuelo diario entre Ciudad de Guatemala y Los Ángeles, del 17 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027, uno de los periodos con mayor demanda de viajes.