México contará con la operación de dos nuevas rutas directas hacia Europa

Por revistaeyn.com
Aeroméxico iniciará la operación de dos nuevas rutas directas en 2027: Guadalajara – París y Ciudad de México – Milán, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre las principales ciudades de México y Europa.
El nuevo servicio entre Guadalajara y París comenzará operaciones a partir del 13 de abril de 2027, con tres frecuencias semanales. Esta ruta se convertirá en la segunda conexión sin escalas operada por Aeroméxico entre Guadalajara y Europa, acercando más que nunca a la capital francesa con el estado de Jalisco.
La ruta complementará el servicio diario operado por Aeroméxico entre Guadalajara y Madrid, brindando a los pasajeros de la región occidente de México mayores opciones de viaje sin escalas hacia el Viejo Continente.
Con la incorporación de esta ruta Aeroméxico operará un total de 13 vuelos semanales entre México y París durante la próxima temporada de verano, incluyendo también los vuelos desde Monterrey y la Ciudad de México, alcanzando así la mayor oferta de vuelos en la historia de la compañía hacia la capital francesa.
Adicional a este lanzamiento, Aeroméxico confirma que su ruta Ciudad de México – Milán iniciará operaciones a partir del 28 de marzo de 2027 con cuatro frecuencias semanales.
Milán se convertirá en el segundo destino de Aeroméxico en Italia, complementando el servicio existente a Roma. En conjunto, ambas rutas ofrecerán diez vuelos directos semanales entre la Ciudad de México e Italia.
La nueva ruta facilitará que los viajeros mexicanos descubran uno de los destinos más dinámicos de Europa, al tiempo que permitirá recibir a más visitantes italianos para que conozcan el patrimonio cultural, diversidad cultural y hospitalidad de México.
Con la adhesión de estas dos rutas, en 2027, Aeroméxico contará con la red de conectividad hacia Europa más extensa de su historia, con un total de 7 destinos a través de 11 rutas, y una oferta de más de 75 vuelos semanales en cada dirección, durante la temporada de verano.
Adicionalmente, ambas rutas ofrecen mayor flexibilidad y conexiones más convenientes para los clientes, a través de la alianza SkyTeam, hacia más destinos de Europa, África, Medio Oriente y Asia.
“Europa continúa siendo uno de los mercados más importantes y exitosos para Aeroméxico. La incorporación de Guadalajara–París y Ciudad de México–Milán fortalece nuestra red, ofrece a los clientes más opciones de viaje y consolida aún más nuestra posición como la aerolínea líder entre México y Europa”, señaló Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico.
De esta forma, ambas rutas representan un hito en el crecimiento de Aeroméxico como la aerolínea bandera de México, ofreciendo a sus clientes más opciones de viaje, con los estándares de seguridad, puntualidad y servicio que caracterizan a la compañía.