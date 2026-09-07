México contará con la operación de dos nuevas rutas directas hacia Europa

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Con la adhesión de estas dos rutas, en 2027, Aeroméxico contará con la red de conectividad hacia Europa más extensa de su historia, con un total de 7 destinos a través de 11 rutas, y una oferta de más de 75 vuelos semanales en cada dirección, durante la temporada de verano.

Por revistaeyn.com Aeroméxico iniciará la operación de dos nuevas rutas directas en 2027: Guadalajara – París y Ciudad de México – Milán, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre las principales ciudades de México y Europa. El nuevo servicio entre Guadalajara y París comenzará operaciones a partir del 13 de abril de 2027, con tres frecuencias semanales. Esta ruta se convertirá en la segunda conexión sin escalas operada por Aeroméxico entre Guadalajara y Europa, acercando más que nunca a la capital francesa con el estado de Jalisco.

La ruta complementará el servicio diario operado por Aeroméxico entre Guadalajara y Madrid, brindando a los pasajeros de la región occidente de México mayores opciones de viaje sin escalas hacia el Viejo Continente. Con la incorporación de esta ruta Aeroméxico operará un total de 13 vuelos semanales entre México y París durante la próxima temporada de verano, incluyendo también los vuelos desde Monterrey y la Ciudad de México, alcanzando así la mayor oferta de vuelos en la historia de la compañía hacia la capital francesa. Adicional a este lanzamiento, Aeroméxico confirma que su ruta Ciudad de México – Milán iniciará operaciones a partir del 28 de marzo de 2027 con cuatro frecuencias semanales.