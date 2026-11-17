La compañía inició operaciones en el país a finales de 2025 y desde entonces ha consolidado su equipo local y sus capacidades operativas. Elevate prevé cerrar 2026 con cerca de 50 colaboradores en Costa Rica.

Elevate, empresa de soluciones flexibles de talento con más de 20 años de trayectoria, inauguró su oficina en Costa Rica, desde donde fortalecerá sus capacidades de servicio en las Américas y atenderá una creciente cartera de clientes internacionales, entre ellos Swissport International.

“La apertura de nuestra oficina en Costa Rica representa un hito importante en el desarrollo internacional de Elevate y un paso clave para fortalecer nuestra presencia en las Américas”, afirmó Ivaylo Slavov, presidente y director ejecutivo (CEO) de Elevate.

El talento calificado, su sólida base educativa, las capacidades bilingües y la experiencia del país en el apoyo a operaciones internacionales han posicionado a Costa Rica como un destino preferido para funciones globales. Para Elevate, el país ofrece una base estratégica para atender a clientes actuales y futuros en Norteamérica, Sudamérica y Europa.

Para CINDE, la organización privada, independiente y sin fines de lucro que promueve la inversión extranjera directa y el desarrollo empresarial en Costa Rica, la llegada de Elevate incorpora un actor distinto al ecosistema de servicios empresariales del país.

“El negocio de Elevate consiste en construir y operar funciones para otras compañías. Cada cliente que atienda desde Costa Rica representa una posible puerta potencial a más inversión y nuevos empleos, y ese efecto multiplicador es precisamente lo que buscamos”, señaló Marianela Urgellés, directora general de CINDE.

Elevate amplía activamente su equipo y contrata profesionales con experiencia en recursos humanos, tecnología de información, finanzas y otras funciones empresariales. Las oportunidades abarcan posiciones de nivel intermedio y senior, y la compañía proyecta alcanzar 200 colaboradores en 2028.

La firma busca perfiles con en recursos humanos, con experiencia en planillas, atracción de talento, compensación y beneficios. También requiere profesionales de TI, en particular especialistas en analítica de datos.