Costa Rica presentó Distrito Renova 2030 para impulsar negocio de reuniones

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Distrito Renova es una iniciativa pública que propone demostrar que naturaleza y progreso pueden convivir y que sostenibilidad y competitividad no tienen que estar en lados opuestos al conectar hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y servicios del entorno para facilitar la experiencia de quienes participan en un evento.

Por revistaeyn.com Costa Rica presentó Distrito Renova 2030, una iniciativa que busca ofrecer a organizadores de congresos, asociaciones y empresas internacionales una experiencia de reuniones que integre negocios, conocimiento, naturaleza y bienestar. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció el proyecto durante el 65.º Congreso Anual de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), en Ciudad de Panamá, un encuentro que reúne a líderes de destinos, asociaciones internacionales y actores de la industria global de reuniones.

Creado alrededor del Centro de Convenciones de Costa Rica (CCCR) propiedad del ICT, Distrito Renova es una iniciativa pública, liderada por el ICT y respaldada por el sector privado, que propone demostrar que naturaleza y progreso pueden convivir y que sostenibilidad y competitividad no tienen que estar en lados opuestos al conectar hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y servicios del entorno para facilitar la experiencia de quienes participan en un evento. Su objetivo es que la cercanía entre estos espacios permita aprovechar mejor el tiempo, favorecer los encuentros entre participantes y ampliar las posibilidades de explorar el destino antes o después de una reunión. Hoy, el ecosistema que rodea al CCCR reúne más de 120 comercios y servicios, entre ellos hoteles, campos de golf y hospitales. De cara a 2030 se prevé la llegada de nuevos hoteles, restaurantes, cines, tiendas de conveniencia y arenas para conciertos, lo que convertirá la zona en un distrito especializado en la industria de reuniones, único en su estilo en Latinoamérica y orientado a la sostenibilidad y el bienestar.

Sostenibilidad y bienestar

Con Distrito Renova el país apuesta a que cada persona salga de un congreso mejor de como entró. De ahí su nombre: Renova, porque cada encuentro debe ser una oportunidad de renovación; renovación del conocimiento, a través de ideas y conversaciones que amplían la perspectiva; renovación ambiental, en un entorno que integra la naturaleza y prácticas sostenibles; renovación mental, con espacios que favorecen el descanso, la concentración y la creatividad; y renovación espiritual, a partir de experiencias que reconectan con el propósito. La sostenibilidad es el primer pilar de esta propuesta de valor y el criterio con el que funcionará el distrito. Su visión contempla movilidad sostenible, mejores condiciones para desplazarse a pie, naturaleza integrada a los espacios, vinculación con proveedores locales y prácticas de circularidad para reducir residuos y aprovechar los recursos. El bienestar es el segundo pilar. Distrito Renova plantea una experiencia con mayor contacto con espacios abiertos, luz natural y oportunidades para tomar aire entre sesiones. “La competitividad de un destino depende cada vez más de su capacidad para integrar infraestructura, servicios y oportunidades de conexión con la economía local. Las iniciativas que articulan estos elementos abren nuevas posibilidades para generar valor a partir de los eventos internacionales. El mundo ya conoce a Costa Rica por hacer las cosas de otra manera. Ahora esa manera de pensar tiene un lugar de encuentro”, aseguró Gustavo Alvarado, director de Competitividad del ICT.