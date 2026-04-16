Empresa abandona negocio de calzado sostenible para centrarse en la IA

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Fundada en 2015 por el exfutbolista Tim Brown y el experto en recursos renovables Joey Zwillinger, Allbirds revolucionó el mercado en 2016 con sus zapatos de lana merino.

Por Agencia EFE Allbirds, la firma de calzado sostenible que llegó a ser el emblema de Silicon Valley, vio hoy sus acciones subir un 700 % en Wall Street tras anunciar un giro inesperado en su modelo de negocio: el abandono definitivo de la fabricación de zapatillas para centrarse en la inteligencia artificial (IA). Las acciones de la compañía, que cotizaban por debajo de los 3 dólares, se dispararon más de un 700 % en algunos puntos de la jornada, hasta alcanzar los US$17 por título.

Una hora antes del cierre de la bolsa, las acciones subían mas de un 600 %. El martes, la empresa de calzado registraba una capitalización bursátil de aproximadamente US$21 millones, según CNBC. Allbirds, que cambió su nombre a NewBird AI, dijo haber cerrado un acuerdo de US$50 millones para financiar esta nueva iniciativa. "Esta línea de financiación, cuyo cierre se prevé para el segundo trimestre de 2026, permitirá a la compañía reorientar su negocio hacia la infraestructura de computación de IA, con la visión a largo plazo de convertirse en un proveedor plenamente integrado de servicios de GPU como servicio y de soluciones en la nube nativas de IA", anota la empresa en un comunicado.