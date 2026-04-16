Empresa abandona negocio de calzado sostenible para centrarse en la IA

Por Agencia EFE
Allbirds, la firma de calzado sostenible que llegó a ser el emblema de Silicon Valley, vio hoy sus acciones subir un 700 % en Wall Street tras anunciar un giro inesperado en su modelo de negocio: el abandono definitivo de la fabricación de zapatillas para centrarse en la inteligencia artificial (IA).
Las acciones de la compañía, que cotizaban por debajo de los 3 dólares, se dispararon más de un 700 % en algunos puntos de la jornada, hasta alcanzar los US$17 por título.
Una hora antes del cierre de la bolsa, las acciones subían mas de un 600 %.
El martes, la empresa de calzado registraba una capitalización bursátil de aproximadamente US$21 millones, según CNBC.
Allbirds, que cambió su nombre a NewBird AI, dijo haber cerrado un acuerdo de US$50 millones para financiar esta nueva iniciativa.
"Esta línea de financiación, cuyo cierre se prevé para el segundo trimestre de 2026, permitirá a la compañía reorientar su negocio hacia la infraestructura de computación de IA, con la visión a largo plazo de convertirse en un proveedor plenamente integrado de servicios de GPU como servicio y de soluciones en la nube nativas de IA", anota la empresa en un comunicado.
En febrero, la compañía ya había clausurado todas sus tiendas físicas a precio completo en Estados Unidos.
Fundada en 2015 por el exfutbolista Tim Brown y el experto en recursos renovables Joey Zwillinger, Allbirds revolucionó el mercado en 2016 con sus zapatos de lana merino.
La marca se convirtió en un objeto de culto entre el sector tecnológico por su apuesta por materiales naturales frente al plástico.
Sin embargo, tras su salida a bolsa en 2021 -cuando alcanzó una valoración de US$4.000 millones-, la empresa no logró mantener el ritmo y, entre 2022 y 2025, la facturación se desplomó casi un 50 %, pasando de US$298 millones a apenas US$152 millones de dólares.