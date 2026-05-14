Empresa Cristóbal Colón reporta crecimiento del 4,7 % en operaciones internacionales

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La compañía reportó que las rutas nacionales en Guatemala registraron un crecimiento del 25 % en la movilización de pasajeros, mientras que las operaciones internacionales aumentaron 4,7 %.

Por revistaeyn.com El auge del turismo regional entre Guatemala y El Salvador continúa impulsando la movilización de pasajeros en Centroamérica, especialmente a través del transporte terrestre. Datos operacionales de Cristóbal Colón revelan que durante marzo de 2026 la movilización de viajeros mantuvo una tendencia positiva, impulsada por el crecimiento del turismo de exploración y el incremento de los viajes regionales. La compañía reportó que las rutas nacionales en Guatemala (que conectan Ciudad Guatemala con Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu y Petén) registraron un crecimiento del 25 % en la movilización de pasajeros, mientras que las operaciones internacionales aumentaron 4,7 %, reflejando un mayor dinamismo en los desplazamientos entre países vecinos y una creciente preferencia de los turistas por recorrer la región vía terrestre.

El comportamiento coincide con el fuerte crecimiento turístico observado en ambos países durante 2025. El Salvador recibió 4,1 millones de visitantes internacionales, consolidándose como el país más visitado de Centroamérica, mientras Guatemala alcanzó cifras récord con 3,3 millones de visitantes extranjeros, un 10,6 % más que el año anterior. El intercambio turístico entre ambas naciones ha sido uno de los principales motores de esta expansión. Cerca de 1,5 millones de guatemaltecos visitaron El Salvador en 2025, equivalentes al 36,5 % del total de turistas internacionales recibidos por el país, según datos del Instituto Salvadoreño de Turismo. En sentido contrario, más de 1,75 millones de salvadoreños viajaron a Guatemala entre enero y diciembre del año pasado, convirtiéndose en el principal grupo de visitantes internacionales, de acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Migración. El crecimiento sostenido también ha fortalecido la relevancia del transporte terrestre como principal medio de conexión regional. En El Salvador, el 49,4 % de los turistas internacionales ingresó por vía terrestre, mientras que en Guatemala el porcentaje alcanzó el 58 %, evidenciando la creciente demanda de opciones de movilidad accesibles, seguras y cómodas para recorrer la región.