Sólo 45% de empresas centroamericanas cuenta con una estrategia formal de sostenibilidad

Es más: “el 85 % de los encuestados no tiene claro el propósito y valor de los informes de sostenibilidad”, afirma el estudio “Cómo los informes basados en métricas delas partes interesadas pueden impulsar negocios sustentables: Un caso para El Salvador, Guatemala y Honduras”, presentado por el Foro Económico Mundial junto a PWC, en 2023.

Más allá de la velocidad crucero que logren las empresas centroamericanas para aggiornarse a las prácticas ASG, lo cierto es que más temprano que tarde tendrán ante sí la necesidad de comenzar a realizar Reportes Integrados de Sostenibilidad. Sin ellos, Europa no es opción para exportar; los mercados de Asia (incluida China) van sumando regulaciones y estándares de sostenibilidad por industria...mientras, EE.UU. parece ir por otro carril, pero nadie puede asegurar por cuánto tiempo.

Los Reportes Integrados de Sostenibilidad nada tienen que ver con un resumen de iniciativas RSE. Son “informes que comunican, de forma integrada, cómo una organización crea valor a corto, mediano y largo plazo, considerando tanto el desempeño financiero como los impactos ambientales, sociales y de gobernanza”, de acuerdo a la definición del International Integrated Reporting Council (IIRC).

Según explican los expertos, la esencia de estos reportes es el concepto de la “doble materialidad”. ¿Qué es? La “materialidad de afuera hacia adentro” se refiere a cómo los temas ASG afectan el desempeño financiero de una compañía.

Por ejemplo: ¿cómo afecta el cambio climático a los costos operativos de una empresa? En tanto, la “materialidad de adentro hacia afuera” evalúa cómo las actividades de la empresa impactan en el medioambiente, la sociedad o los derechos humanos. Por ejemplo: ¿Qué huella de carbono genera ? O ¿cómo afecta a las comunidades donde opera? Esta visión ofrece un doble beneficio a la operación de la empresa.

Por un lado, le ayuda a comprender mejor sus riesgos y a capturarlas oportunidades para su negocio (esto impacta directo en su estrategia); por otro, la transparencia le ofrece una mejor posición frente a inversionistas, reguladores, consumidores y demás grupos de interés críticos.

De este modo, el Reporte Integrado pasaa ser una suerte de “mapa de valor” que integra propósito, riesgos, oportunidades e impactos, y “un sistema de navegación” más que imprescindible para surcar el “mar VUCA” (volátil, incierto, complejo y ambiguo) en que se convirtió el mundo.

Esta cultura de reportar implica un importante cambio de consciencia. “No se tratade hacer el reporte porque me obligan, sino para tener un esquema de gestión de riesgos que permita a mi compañía ser más resiliente”, señala Rivera. Y explica: “Para que mi compañía tenga más continuidad; para que se entienda que si opero en tal o cual lugar estaré expuesto a determinadas condiciones; que si tiro residuos a la cuenca del río, va a impactarme, pero también va a impactar de ahí hacia abajo en el río, y eso me jugará en desventaja respecto de mi credibilidad”.

La novedad fundamental que trae este sistema de reporte —y que en Costa Rica(único país de la región) tendrá plena aplicación desde 2026— es que incluye el marco de referencia de las normas IFRS S1 y S2 (International Financial Reporting Standards –ISSB). Además, la tendencia mundial muestra una convergencia entre normas GRI,SABS y TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), que están alineando estándares para facilitar la comparabilidad y una más fácil y transparente confección de los reportes.

E&N consultó a dos empresas líderes —Progreso (Guatemala) y FIFCO (Costa Rica)—para conocer sus experiencias como referentes regionales en la presentación de Reportes Integrados. Consultelos en nuestra edición PDF: