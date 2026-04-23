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Un 73 % de los empleadores tienen dificultades para encontrar ingenieros

La escasez no solo responde a la falta de profesionales, sino también a un desajuste en las habilidades. Según el informe, “las habilidades más difíciles de encontrar son el desarrollo de aplicaciones de IA (34 %), los conocimientos básicos de IA (30 %) y la ingeniería (26 %)”.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sector de la ingeniería atraviesa una transformación acelerada a nivel global, marcada por la irrupción de la inteligencia artificial (IA), la creciente demanda energética y un déficit crítico de talento calificado. Así lo revela el más reciente informe del Work Intelligence Lab de ManpowerGroup. Uno de los datos más contundentes del estudio señala que “el 73 % de los empleadores a nivel global afirma tener dificultades para encontrar el talento de ingeniería que necesita”.

Este déficit se vuelve aún más evidente en industrias clave como la de semiconductores, donde “para 2030 se necesitará incorporar un millón de trabajadores calificados a nivel mundial”, con faltantes significativos en regiones como Europa y Asia-Pacífico. La escasez no solo responde a la falta de profesionales, sino también a un desajuste en las habilidades. Según el informe, “las habilidades más difíciles de encontrar son el desarrollo de aplicaciones de IA (34 %), los conocimientos básicos de IA (30 %) y la ingeniería (26 %)”. En este contexto, la adopción tecnológica está transformando las funciones tradicionales, automatizando tareas repetitivas y elevando el valor de competencias como la creatividad y la resolución de problemas. “En todas las disciplinas de la ingeniería, la IA está transformando las funciones tradicionales al automatizar tareas rutinarias, pero al mismo tiempo potencia el pensamiento sistémico y la colaboración interfuncional”, destaca ManpowerGroup.