Exportaciones de Panamá a febrero cayeron un 14,4 % por huelga en sector bananero

Centroamérica & Mundo

Los camarones congelados se mantuvieron como el principal producto exportado, seguidos por la teca en bruto, la chatarra, los medicamentos y el aceite de palma en bruto, reporta el Ministerio de Comercio e Industrias.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Panamá registraron una caída en los primeros meses de 2026, en un contexto marcado por cambios en la composición de productos y mercados de destino, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a través de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom). Hasta febrero de 2026, las exportaciones de Panamá alcanzaron los US$132,2 millones, lo que representa una disminución de US$22,5 millones (-14,4 %) en comparación con los US$154,7 millones reportados en el mismo período de 2025.

A pesar de la contracción, este resultado se posiciona como el segundo valor más alto para un primer bimestre desde 2010, lo que sugiere una base exportadora aún relativamente sólida. En cuanto a la composición de la oferta exportable, los camarones congelados se mantuvieron como el principal producto exportado, seguidos por la teca en bruto, la chatarra, los medicamentos y el aceite de palma en bruto. En contraste, el banano, históricamente uno de los productos más relevantes, descendió al sexto lugar, afectado por los efectos de la huelga laboral registrada el año anterior. En conjunto, los diez principales productos representaron el 52 % del total exportado, reporta el MICI. A nivel sectorial, los rubros con mayor participación fueron pescados y crustáceos (23,1 %), frutas (10,7 %), fundición de hierro y acero (8,8 %), grasas y aceites (6,8 %), productos farmacéuticos (6,6 %) y madera (6,5 %). Esta estructura refleja un cambio frente al año anterior, especialmente por la menor incidencia del sector frutícola.