Exportaciones de Panamá a febrero cayeron un 14,4 % por huelga en sector bananero

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las exportaciones de bienes de Panamá registraron una caída en los primeros meses de 2026, en un contexto marcado por cambios en la composición de productos y mercados de destino, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a través de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom).
Hasta febrero de 2026, las exportaciones de Panamá alcanzaron los US$132,2 millones, lo que representa una disminución de US$22,5 millones (-14,4 %) en comparación con los US$154,7 millones reportados en el mismo período de 2025.
A pesar de la contracción, este resultado se posiciona como el segundo valor más alto para un primer bimestre desde 2010, lo que sugiere una base exportadora aún relativamente sólida.
En cuanto a la composición de la oferta exportable, los camarones congelados se mantuvieron como el principal producto exportado, seguidos por la teca en bruto, la chatarra, los medicamentos y el aceite de palma en bruto.
En contraste, el banano, históricamente uno de los productos más relevantes, descendió al sexto lugar, afectado por los efectos de la huelga laboral registrada el año anterior. En conjunto, los diez principales productos representaron el 52 % del total exportado, reporta el MICI.
A nivel sectorial, los rubros con mayor participación fueron pescados y crustáceos (23,1 %), frutas (10,7 %), fundición de hierro y acero (8,8 %), grasas y aceites (6,8 %), productos farmacéuticos (6,6 %) y madera (6,5 %). Esta estructura refleja un cambio frente al año anterior, especialmente por la menor incidencia del sector frutícola.
En términos de mercados, el informe del MICI destaca un empate en el primer lugar entre Estados Unidos y Taiwán, ambos con el 13,5 % del total exportado. Les siguen la Zona Libre de Colón (11,1 %), India (7,6 %) y Costa Rica (6,3 %). Países Bajos se ubicó en la sexta posición (6,0 %). En conjunto, los diez principales destinos concentraron el 68,9% de las exportaciones panameñas, evidenciando una alta dependencia de mercados específicos.
El análisis también revela que el 67,5% de las exportaciones panameñas se dirigieron a países con acuerdos comerciales vigentes, mientras que el 63,2% tuvo como destino naciones fuera de bloques comerciales. Entre los principales bloques destacan el Mercado Común Centroamericano (13,5 %) y la Unión Europea (11,6 %).
En cuanto a logística, el 62% de los envíos de Panamá se realizaron por vía marítima, consolidando esta modalidad como la principal para el comercio exterior panameño.
Finalmente, al incluir las exportaciones bajo regímenes especiales, la oferta exportable total ascendió a US$185,4 millones, una caída de US$20.1 millones (-9,8 %) frente a los US$205,5 millones del mismo período de 2025. No obstante, las exportaciones de valor agregado crecieron un 4,7 %, lo que sugiere un avance en la diversificación y sofisticación del aparato exportador del país.