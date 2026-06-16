Empresas españolas exploran oportunidades de inversión en El Salvador

Por revistaeyn.com
Diez empresas españolas están evaluando oportunidades de inversión en El Salvador, centrándose en el turismo, la innovación y el desarrollo inmobiliario, a medida que el país sigue atrayendo inversores internacionales.
Según funcionarios salvadoreños, representantes de diez empresas españolas están trabajando junto a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Salvadoreña en España, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) e instituciones de las Islas Canarias para identificar posibles proyectos en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La iniciativa se centra en sectores con alto potencial de crecimiento, incluyendo el turismo, las tecnologías emergentes y el desarrollo inmobiliario.
Para apoyar el proceso, las autoridades están utilizando NIX, una plataforma de inteligencia artificial con capacidades de análisis geoespacial desarrollada con el apoyo de socios de cooperación internacional, que permite a los inversores evaluar oportunidades mediante herramientas avanzadas basadas en datos.
Entre las empresas participantes en las discusiones se encuentran Innovaris, EME Spaces, PROEXCA, Ellitoral, EVM Group y HMS Intelligence, todas ellas interesadas en contribuir a la expansión económica y al desarrollo a largo plazo de El Salvador.