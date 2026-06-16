Empresas españolas exploran oportunidades de inversión en El Salvador

Por revistaeyn.com

Diez empresas españolas están evaluando oportunidades de inversión en El Salvador, centrándose en el turismo, la innovación y el desarrollo inmobiliario, a medida que el país sigue atrayendo inversores internacionales.

Según funcionarios salvadoreños, representantes de diez empresas españolas están trabajando junto a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Salvadoreña en España, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) e instituciones de las Islas Canarias para identificar posibles proyectos en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).