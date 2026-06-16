Guatemala: Entró en operación la autopista Xóchi, Corredor de las Flores

Por revistaeyn.com
La infraestructura vial de Guatemala suma una nueva pieza estratégica con la entrada en operación de Xóchi, Corredor de las Flores, una autopista de más de 30 kilómetros que busca transformar la movilidad, fortalecer la competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo en la Costa Sur del país.
El proyecto, desarrollado, financiado y ejecutado por iniciativa privada, comenzó oficialmente sus operaciones el 14 de junio y se integra a uno de los corredores logísticos más importantes de Guatemala.
La nueva vía conecta San Antonio Suchitepéquez, en Suchitepéquez, con San Andrés Villa Seca, en Retalhuleu, facilitando el tránsito entre dos departamentos clave para la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística.
La obra representa una inversión estratégica de largo plazo orientada a mejorar la conectividad regional y reducir los tiempos de traslado entre comunidades y centros productivos. Su puesta en marcha llega después de cerca de tres años de ejecución, periodo durante el cual se generaron más de 4,000 empleos, en su mayoría ocupados por habitantes de las localidades cercanas.
Además de mejorar la movilidad, el corredor busca impulsar una mayor eficiencia logística y brindar mayor previsibilidad al transporte de mercancías, factores considerados esenciales para fortalecer la competitividad de la Costa Sur y del país en general.
Durante la inauguración, Richard Aitkenhead, presidente y fundador de IDC, destacó que la obra va más allá de una solución de infraestructura vial.
"La inauguración de Xóchi representa la materialización de una visión de infraestructura con propósito, concebida no solo para mejorar la conectividad, sino también para generar oportunidades y crear valor compartido para las comunidades. Confiamos en que este proyecto contribuya al desarrollo sostenible de la región y al bienestar de las personas que la habitan", afirmó.
La iniciativa también sobresale por su modelo de financiamiento, que reunió capital nacional e internacional mediante la participación de socios gestores y financieros como IDC y BCC Private Equity, así como el respaldo de Banco Industrial, BID Invest y más de 700 inversionistas que participaron a través de emisiones públicas y aportes privados.
Para Carlos Colom, director de Infraestructura y Energía de IDC, la entrada en funcionamiento de la autopista marca el inicio de una nueva etapa para la región. Según indicó, los beneficios de esta solución comenzarán a reflejarse en la dinámica económica y territorial de la Costa Sur.
Por su parte, Luis Lara, CEO de Corporación Bi, señaló que Xóchi demuestra la capacidad del país para articular inversión, conocimiento técnico y ejecución alrededor de objetivos comunes que generan impacto económico y social.