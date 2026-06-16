Guatemala: Entró en operación la autopista Xóchi, Corredor de las Flores

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La nueva vía conecta San Antonio Suchitepéquez, en Suchitepéquez, con San Andrés Villa Seca, en Retalhuleu, facilitando el tránsito entre dos departamentos clave para la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística.

Por revistaeyn.com La infraestructura vial de Guatemala suma una nueva pieza estratégica con la entrada en operación de Xóchi, Corredor de las Flores, una autopista de más de 30 kilómetros que busca transformar la movilidad, fortalecer la competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo en la Costa Sur del país. El proyecto, desarrollado, financiado y ejecutado por iniciativa privada, comenzó oficialmente sus operaciones el 14 de junio y se integra a uno de los corredores logísticos más importantes de Guatemala.

La nueva vía conecta San Antonio Suchitepéquez, en Suchitepéquez, con San Andrés Villa Seca, en Retalhuleu, facilitando el tránsito entre dos departamentos clave para la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística. La obra representa una inversión estratégica de largo plazo orientada a mejorar la conectividad regional y reducir los tiempos de traslado entre comunidades y centros productivos. Su puesta en marcha llega después de cerca de tres años de ejecución, periodo durante el cual se generaron más de 4,000 empleos, en su mayoría ocupados por habitantes de las localidades cercanas. Además de mejorar la movilidad, el corredor busca impulsar una mayor eficiencia logística y brindar mayor previsibilidad al transporte de mercancías, factores considerados esenciales para fortalecer la competitividad de la Costa Sur y del país en general. Durante la inauguración, Richard Aitkenhead, presidente y fundador de IDC, destacó que la obra va más allá de una solución de infraestructura vial.