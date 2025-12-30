Empresas líderes de Dispositivos Médicos a nivel global son parte de Coyol Free Zone

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Siete compañías instaladas en Coyol Free Zone (Costa Rica) forman parte del Top 30 Global de Empresas de Dispositivos Médicos 2025, de acuerdo con el reporte anual de MPO (Medical Product Outsourcing). Según el reporte, las firmas Medtronic, Abbott, Philips, Cardinal Health, Terumo, Smith & Nephew y Hologic, se consolidan como líderes en el mercado global de Dispositivos Médicos y refuerza el posicionamiento de Coyol Free Zone, como polo estratégico, elegido para sus operaciones en Costa Rica, por las principales empresas especializadas en su sector. Carlos Wong, director general de CODE Development Group, empresa co-desarrolladora de Coyol Free Zone indicó que el Parque, con 18 años de trayectoria, se enorgullece de albergar a empresas que mejoran la calidad de vida de pacientes en todo el mundo mediante la creación de dispositivos médicos innovadores.

Estas 7 empresas y otras 27 compañías nacionales y extranjeras conforman el clúster de la industria de las Ciencias de la Vida en el país. Su impacto va más allá del ámbito de la salud, impulsan el crecimiento económico del país, refuerzan y posicionan a Costa Rica como un referente en la industria de Ciencias de la Vida. “Desde nuestro parque, seguiremos comprometidos en ofrecer las condiciones óptimas para su exitosa operación y liderazgo a nivel mundial, así como para el resto de empresas en proceso de expansión y crecimiento”, dijo Wong. Coyol Free Zone reporta exportaciones por encima de los US$4.440 millones al año, lo que equivale al 35,1% de exportaciones del segmento de Manufactura del Régimen de Zonas Francas del país.

¿CÓMO SE CALIFICAN A LAS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN MPO?