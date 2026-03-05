Encuesta: Dos de cada tres líderes consideran a sus organizaciones 'excesivamente complejas'

La investigación de McKinsey sobre el Estado de las Organizaciones 2026, indica que los empresarios reconocen que las incertidumbres geopolíticas han tenido un impacto notable en sus organizaciones, sumado a todo el contexto tecnológico que las pone a prueba.

Las organizaciones de todo el mundo están encontrando la manera de adaptarse al contexto cambiante y pensar con una visión de más largo plazo. ¿Cuál es el reto para las organizaciones? Dar los mejores pasos en medio de tres fuerzas tectónicas: incorporación tecnológica, disrupción económica e incertidumbre geopolítica y las cambiantes expectativas de la fuerza laboral.

Estos son los nueve cambios más significativos que están marcando la transformación de las organizaciones de acuerdo con la investigación, así como las estadísticas más relevantes, según el reporte:

*La integración de la IA, con una transformación técnica y organizacional para reimaginar el trabajo. El 86 % de los líderes sienten que sus organizaciones no están muy preparadas para adoptar la inteligencia artificial (IA) en las operaciones diarias.

*Colaboración entre humanos y agentes IA: El 55 % de los líderes espera mayor productividad al desarrollar las capacidades de IA de los colaboradores.

*Evolucionar los servicios compartidos a modelos digitales que orquestarán el trabajo entre humanos y Agentes de la IA. Un 84 % de los líderes planea ampliar el alcance de sus centros de servicios en los próximos 24 meses.

*Encontrar valor en el nuevo contexto geopolítico. Esto implica desarrollar una flexibilidad profunda. El 43 % de los líderes dice que desinvirtieron activos demasiado tarde o no lo hicieron cuando debían.

*Superar el techo de productividad, simplificando radicalmente los procesos de toda la empresa, eliminando duplicidades, sincronizando flujos de información y agilizando la toma de decisiones. Dos de cada tres líderes piensan que sus organizaciones son excesivamente complejas e ineficientes y los remedios tradicionales de recortes de costos y jerarquías más planas no son suficientes.

*Enfocarse en lo esencial, es decir, impulsar la cartera con mejor desempeño para impulsar el crecimiento a través de presupuesto y talento. Solo el 30 % de las organizaciones reasignan recursos de esta forma.