El lado oculto de la IA en el trabajo: Más productividad, pero también fatiga mental

En los últimos meses, grandes empresas han impulsado la integración obligatoria de IA en sus procesos. El director ejecutivo de Shopify, Tobias Lütke, llegó a calificarla como una “expectativa fundamental” para los empleados.

La adopción acelerada de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral promete eficiencia y ahorro de tiempo, pero también está generando nuevas cargas para los trabajadores. Expertos advierten que, lejos de ser una solución mágica, su uso intensivo puede provocar fatiga mental, estrés y una mayor demanda de supervisión humana.

De acuerdo con una encuesta de AI Resume Builder de septiembre de 2025, el 24 % de las compañías exige el uso de IA en todos los roles, basada en respuestas de cerca de 1,300 líderes empresariales.

Sin embargo, existe una brecha entre el entusiasmo de los directivos y la experiencia real de los trabajadores. Una encuesta de enero de la firma Section revela que el 74 % de los ejecutivos se siente “emocionado” con la IA, mientras que el 68 % de los empleados reporta sentirse “ansioso o abrumado”.

Dennis Stolle, jefe de psicología aplicada de la Asociación Estadounidense de Psicología, explica que “nunca diseñamos los lugares de trabajo para este tipo de herramientas” y que, en la práctica, “simplemente se las hemos impuesto a las personas”.

Aunque el 85 % de los trabajadores afirma que la IA les ahorra entre una y siete horas semanales, según la plataforma Workday, ese beneficio se reduce significativamente: los empleados pierden hasta el 40 % de ese tiempo corrigiendo errores, editando o verificando información generada por los sistemas.

La experiencia de Linda Le, reclutadora en Texas, refleja esta realidad. “Todos hablan de cómo la IA aumenta la productividad, pero no mencionan cuánto tiempo pasas supervisando los resultados”, señala. Asegura que, aunque la tecnología agiliza ciertas tareas, “no es la solución mágica que muchos creen”. En su caso, llegó a dedicar casi la mitad del tiempo ganado a corregir fallas o inconsistencias.