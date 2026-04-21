El lado oculto de la IA en el trabajo: Más productividad, pero también fatiga mental

Por revistaeyn.com
La adopción acelerada de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral promete eficiencia y ahorro de tiempo, pero también está generando nuevas cargas para los trabajadores. Expertos advierten que, lejos de ser una solución mágica, su uso intensivo puede provocar fatiga mental, estrés y una mayor demanda de supervisión humana.
En los últimos meses, grandes empresas han impulsado la integración obligatoria de IA en sus procesos. El director ejecutivo de Shopify, Tobias Lütke, llegó a calificarla como una “expectativa fundamental” para los empleados.
De acuerdo con una encuesta de AI Resume Builder de septiembre de 2025, el 24 % de las compañías exige el uso de IA en todos los roles, basada en respuestas de cerca de 1,300 líderes empresariales.
Sin embargo, existe una brecha entre el entusiasmo de los directivos y la experiencia real de los trabajadores. Una encuesta de enero de la firma Section revela que el 74 % de los ejecutivos se siente “emocionado” con la IA, mientras que el 68 % de los empleados reporta sentirse “ansioso o abrumado”.
Dennis Stolle, jefe de psicología aplicada de la Asociación Estadounidense de Psicología, explica que “nunca diseñamos los lugares de trabajo para este tipo de herramientas” y que, en la práctica, “simplemente se las hemos impuesto a las personas”.
Aunque el 85 % de los trabajadores afirma que la IA les ahorra entre una y siete horas semanales, según la plataforma Workday, ese beneficio se reduce significativamente: los empleados pierden hasta el 40 % de ese tiempo corrigiendo errores, editando o verificando información generada por los sistemas.
La experiencia de Linda Le, reclutadora en Texas, refleja esta realidad. “Todos hablan de cómo la IA aumenta la productividad, pero no mencionan cuánto tiempo pasas supervisando los resultados”, señala. Asegura que, aunque la tecnología agiliza ciertas tareas, “no es la solución mágica que muchos creen”. En su caso, llegó a dedicar casi la mitad del tiempo ganado a corregir fallas o inconsistencias.
Además, la necesidad de verificar constantemente los resultados añade presión psicológica. “No solo debo gestionar la IA, sino que tampoco estoy seguro de cuánto puedo confiar en ella”, advierte Stolle. Incluso líderes tecnológicos como Sundar Pichai, CEO de Google, han reconocido que estos sistemas “son propensos a errores” y requieren verificación constante.
Otro desafío importante es la capacitación. Solo el 27 % de los trabajadores afirma haber recibido formación en IA, según Section, lo que obliga a muchos a aprender por su cuenta, incluso fuera del horario laboral. Este fenómeno genera jornadas extendidas y una sensación de sobrecarga.
A esto se suma el llamado “brain fry” o fatiga cognitiva asociada al uso de múltiples herramientas de IA. Un estudio de Boston Consulting Group indica que quienes utilizan tres o más sistemas simultáneamente presentan mayores niveles de agotamiento mental, errores y dificultad para tomar decisiones.
Los expertos coinciden en que el problema no es la tecnología en sí, sino su implementación. “El objetivo no debe ser usar más IA, sino crear un trabajo de mayor calidad de forma sostenible”, concluye Stolle.
Con información de CNBC