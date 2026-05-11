Seis de cada 10 empleados dudan en expresar sus opiniones, según encuesta

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Para obtener retroalimentación honesta de los empleados, los líderes deben demostrarles “que es seguro decir lo que realmente piensan”, dicen expertos.

Por revistaeyn.com Una mayoría de trabajadores se muestra reacia a expresar sus preocupaciones en el trabajo, según una nueva encuesta de la empresa de coaching ejecutivo Radical Candor. Esto pone en evidencia una creciente “brecha de confianza” entre líderes y trabajadores, afirma Kim Scott, coach de directores ejecutivos y cofundadora de Radical Candor.

Los líderes aseguran que “quieren escuchar la verdad honesta sobre lo que está sucediendo”, dijo Scott. De hecho, el 45.8 % de los ejecutivos encuestados señaló que la falta de retroalimentación honesta es su principal preocupación. Al mismo tiempo, los empleados tienen miedo de hablar, señala Scott. Entre los colaboradores individuales, el 45.2% reportó que la seguridad psicológica y la confianza son su principal preocupación laboral, y el 61.3% afirmó que con frecuencia observa a personas quedarse calladas cuando tienen opiniones diferentes. Lo más importante que pueden hacer los líderes para crear una cultura de seguridad psicológica es “solicitar retroalimentación de sus empleados y recompensar esa sinceridad cuando la reciben”, dice Scott, quien trabajó como líder en empresas tecnológicas antes de convertirse en coach de CEO. Sin embargo, muchos gerentes carecen de experiencia para dar y recibir retroalimentación: más del 70 % de los gerentes dijeron en la encuesta que “rara vez” o “nunca” tuvieron oportunidades de practicar cómo dar retroalimentación antes de asumir roles de liderazgo. Cuando los gerentes tienen dificultades para dar retroalimentación, los empleados pierden oportunidades de desarrollo profesional. Más de la mitad de los colaboradores individuales reportaron que la retroalimentación y el coaching “rara vez” o “nunca” ocurren en sus organizaciones, según la encuesta. Además, casi el 62 % de todos los encuestados afirmó que la retroalimentación que reciben es “demasiado vaga” o evita abordar los problemas reales.

Los empleados están preocupados

Para las organizaciones que ya enfrentan problemas de confianza y comunicación, la adopción de la inteligencia artificial puede añadir otra capa de desafíos, explica Scott. Todos los participantes de la encuesta clasificaron las “habilidades humanas” como “crear claridad y alineación” (62.1 %), “capacitar y desarrollar personas” (61.5 %) y “preocuparse por las personas y las relaciones” (43.7 %) como más importantes en la era de la IA que la experiencia técnica o funcional (8 %). Sin embargo, el 57.5 % de los ejecutivos admitió que están invirtiendo insuficientemente en el desarrollo de las personas, y el 76.3% de los trabajadores afirmó haber notado lo mismo. Según Scott, algunas empresas están destinando el 100% de sus presupuestos de aprendizaje y desarrollo a invertir en IA en lugar de capacitar a sus empleados. En su opinión, eso es “un gran error”.