Menos postulaciones y más estrategia: Claves para conseguir empleo

Así lo sostiene Janine Chamberlin, directora de LinkedIn en el Reino Unido, quien asegura que en 2026 la IA será un componente decisivo en la manera en que las compañías incorporan personal.

La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las empresas contratan talento, en un contexto laboral marcado por despidos masivos y una competencia feroz por cada vacante disponible.

El motivo es claro: el volumen de postulaciones se ha disparado. De acuerdo con datos de la consultora Challenger, Gray & Christmas, en 2025 se anunciaron más de un millón de despidos en Estados Unidos, la cifra más elevada desde la pandemia de 2020. En paralelo, la investigación más reciente de LinkedIn revela que el número de candidatos por cada puesto abierto en ese país se ha duplicado desde la primavera de 2022.

El resultado es un mercado saturado. Las empresas reciben cientos —en algunos casos miles— de currículos por vacante, lo que dificulta responder con rapidez y precisión. Para los aspirantes, la experiencia tampoco es sencilla: envían solicitudes sin obtener respuesta y, ante la incertidumbre, aplican a más ofertas, alimentando un círculo de ansiedad y sobrecarga.

En este escenario, la inteligencia artificial aparece como una herramienta para romper ese ciclo. Chamberlin afirma que seis de cada diez reclutadores reconocen que la IA les ha permitido identificar “joyas ocultas”: candidatos que habrían pasado inadvertidos en una revisión manual, pero que, gracias a un análisis más fino de habilidades específicas, resultan idóneos para el puesto.