Estudio: La riqueza mundial creció un 10,8 % en 2025

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El estudio del banco suizo UBS señala que el número de millonarios en dólares aumentó un 1,5 % en 2025, lo que representó cerca de un millón de nuevos millonarios, más de 2.600 al día.

Por Agencia EFE La riqueza personal mundial aumentó un 10,8 % en 2025, el mayor incremento registrado desde 2017, impulsada por la evolución de los mercados financieros y el aumento del valor de los activos, según el Global Wealth Report 2026 publicado por el banco suizo UBS. En este contexto, España se mantiene entre los países con mayores niveles de riqueza de Europa, al situarse en el puesto 20 a nivel mundial por riqueza media por adulto, con US$306.412, y en la posición 17 por riqueza mediana, con US$111.575, un indicador este último que refleja una distribución patrimonial más equilibrada entre la población.

A ese respecto, el director general de UBS Wealth Management en España, Pablo Carrasco, destacó que el país sobresale por la amplitud y el equilibrio en la distribución de su patrimonio. Citado en un comunicado, agregó que el menor peso de los activos financieros respecto a otras economías avanzadas muestra que hay un amplio margen para seguir desarrollando la gestión patrimonial en España a medida que continúa creciendo la riqueza de los hogares. Cuando un país está mejor posicionado en cuanto a riqueza mediana significa que la riqueza está menos concentrada en unas pocas grandes fortunas, como puede ocurrir en casos como el de Estados Unidos, donde los ultrarricos disparan el promedio. EE.UU. ocupa el segundo puesto mundial en riqueza media por adulto, con casi US$700.000, pero desciende hasta la posición 28 en riqueza mediana, lo que indica que el patrimonio del estadounidense situado en el centro de la distribución es muy inferior al que sugiere la media. A escala mundial y bajo esa misma lógica, Suiza ocupa el primer puesto en riqueza media por adulto, con US$910.382, pero Luxemburgo está a la cabeza por riqueza mediana, que en su caso es de US$394.000.

Número de millonarios

Por otra parte, el estudio señala que el número de millonarios en dólares aumentó un 1,5 % en 2025, lo que representó cerca de un millón de nuevos millonarios, más de 2.600 al día. Casi la mitad de ellos se concentró en Estados Unidos, con más de 440.000 nuevos millonarios. Este país y China continental reúnen más de la mitad de toda la riqueza personal del mundo, sostiene el estudio de UBS. Por regiones, Europa, Oriente Medio y África registraron el mayor crecimiento de la riqueza, con un aumento del 17,5 %, seguidas por América, con un 8,5 %, y Asia-Pacífico, con un 5,9 %.