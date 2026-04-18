¿Es momento de cambiar de trabajo? Señales clave para tomar la decisión

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Los especialistas recomiendan evitar decisiones impulsivas. Antes de dar el paso, es clave preguntarse qué aspectos no están funcionando y si existe margen para mejorar la situación dentro del mismo empleo.

Por revistaeyn.com Decidir dejar un empleo nunca es una determinación sencilla. La estabilidad económica, el temor a lo desconocido y la incertidumbre sobre el futuro suelen pesar más que la incomodidad diaria. Sin embargo, expertos de ManpowerGroup advierten que existen señales claras que, cuando se vuelven constantes, indican que es momento de replantear el rumbo profesional. Una de las primeras alertas es la pérdida sostenida de motivación. “No se trata de tener días malos, sino de sentir de forma constante que lo que haces ya no te interesa, no te desafía o no te entusiasma”, señala la firma. En estos casos, el trabajo deja de ser una fuente de crecimiento y pasa a convertirse en una rutina automática; sin embargo, para el aprendizaje ni el compromiso.

El estancamiento profesional es otro factor determinante. Cuando un colaborador percibe que ya no adquiere nuevas habilidades o que las oportunidades de crecimiento son limitadas, su desarrollo puede verse comprometido. “Si sientes que hace tiempo no incorporas nuevas habilidades o no asumes desafíos distintos, es probable que tu desarrollo profesional esté frenado”, advierte el informe. Más allá de la experiencia individual, el entorno laboral también juega un papel crucial. Un clima organizacional negativo, conflictos frecuentes o estilos de liderazgo que generan desgaste impactan directamente en el bienestar emocional. “Cuando el trabajo empieza a afectar tu estado de ánimo de manera recurrente, es momento de preguntarte si ese lugar es para ti”, subraya ManpowerGroup.

DESCONEXIÓN DE OBJETIVOS

Otra señal relevante es la desconexión entre los objetivos personales y los de la organización. A medida que las personas evolucionan, cambian sus prioridades y expectativas. Un empleo que antes resultaba ideal puede dejar de alinearse con el proyecto de vida actual. Detectar este desajuste a tiempo es clave para evitar la insatisfacción prolongada. El equilibrio entre la vida personal y laboral también entra en juego. Si las responsabilidades profesionales invaden constantemente el tiempo personal, generando estrés o afectando otras áreas de la vida, es probable que exista un problema estructural. A esto se suma la falta de reconocimiento, que puede erosionar la motivación con el tiempo. “Sentir que tu esfuerzo no es valorado o que no hay espacio para crecer dentro de la organización puede generar frustración”, apunta la consultora.