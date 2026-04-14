Seis pasos clave para prepararse ante una entrevista de trabajo

Por revistaeyn.com
Cuando entre en una sala para una entrevista, nada debería sorprenderle. Debe estar familiarizado con la empresa y sus objetivos estratégicos, las personas con las que se va a reunir, así como sus puntos fuertes y débiles.
Como un atleta que se entrena para el día del partido, la entrevista es una oportunidad para mostrar toda tu preparación y dejar que brillen tus habilidades, señala ManpowerGroup. Para presentarse preparado, aquí tiene seis formas de preparar tu entrevista.
Investigue sobre la empresa y los entrevistadores Prepare un informe para su uso personal. ¿Qué cargos ocupan las personas que te entrevistarán? Revise sus perfiles de LinkedIn u obtenga información de sus contactos sobre ellos. Investigue qué problemas afronta la empresa e identifique sus principales objetivos estratégicos.
Lleve material de apoyo Muestre, no sólo cuente. Llevar una carpeta con su trabajo, aunque no lo hayan pedido. Si va a realizar una entrevista para un puesto de mayor nivel, quizá pueda llevar también un borrador de un Plan de 30-60-90 días. Debe esbozar lo que pretende hacer cuando le contraten y demostrar al responsable de contratación que es el mejor candidato, recomienda ManpowerGroup.
Preparar respuestas a preguntas frecuentes Algunas preguntas las hacen casi todos los entrevistadores. He aquí cómo responder a las preguntas más habituales en las entrevistas.
Pulir su presentación No se trata sólo de lo que dice, sino de cómo lo dice. Preste atención a cómo va a llevar su postura corporal. Si no muestra confianza y profesionalismo durante la entrevista, perderá una ventaja competitiva. Practique cómo va a presentar el contacto visual, el apretón de manos e incluso su escucha.
Realizar un simulacro de entrevista Puede que sus respuestas tengan sentido en tu cabeza, pero ¿cómo suenan cuando las comunicas? Lo más probable es que el centro de orientación profesional de su universidad disponga de servicios para realizar un simulacro de entrevista de trabajo. Si no dispone de este servicio, ensaye tus respuestas con un amigo durante cada paso del proceso de entrevista.
¿Tiene preguntas? Por último, cuando los entrevistadores le den la oportunidad de realizar preguntas, no la desaproveche. Debe saber de antemano lo que quieres preguntar. Estas son las preguntas que debes hacer a los jefes de contratación.
La preparación de las entrevistas de trabajo incluye conocer todo lo que pueda sobre la empresa, así como saber qué puede ofrecer para ayudarla a tener más éxito, indica ManpowerGroup.