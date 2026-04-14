Seis pasos clave para prepararse ante una entrevista de trabajo

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Como un atleta que se entrena para el día del partido, la entrevista es una oportunidad para mostrar toda tu preparación y dejar que brillen tus habilidades, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com Cuando entre en una sala para una entrevista, nada debería sorprenderle. Debe estar familiarizado con la empresa y sus objetivos estratégicos, las personas con las que se va a reunir, así como sus puntos fuertes y débiles. Como un atleta que se entrena para el día del partido, la entrevista es una oportunidad para mostrar toda tu preparación y dejar que brillen tus habilidades, señala ManpowerGroup. Para presentarse preparado, aquí tiene seis formas de preparar tu entrevista.

Investigue sobre la empresa y los entrevistadores Prepare un informe para su uso personal. ¿Qué cargos ocupan las personas que te entrevistarán? Revise sus perfiles de LinkedIn u obtenga información de sus contactos sobre ellos. Investigue qué problemas afronta la empresa e identifique sus principales objetivos estratégicos. Lleve material de apoyo Muestre, no sólo cuente. Llevar una carpeta con su trabajo, aunque no lo hayan pedido. Si va a realizar una entrevista para un puesto de mayor nivel, quizá pueda llevar también un borrador de un Plan de 30-60-90 días. Debe esbozar lo que pretende hacer cuando le contraten y demostrar al responsable de contratación que es el mejor candidato, recomienda ManpowerGroup. Preparar respuestas a preguntas frecuentes Algunas preguntas las hacen casi todos los entrevistadores. He aquí cómo responder a las preguntas más habituales en las entrevistas.