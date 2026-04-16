Siga esta rutina para tener un día exitoso, según entrenadora de rendimiento mental

En cambio, les indica a sus clientes que practiquen una técnica mental de cuatro partes que proporciona “una manera de comenzar el día con energía positiva y un enfoque positivo”, le dice Kamphoff.

Tener una buena rutina por la mañana es la clave para un día exitoso, según Cindra Kamphoff, Ph.D. Pero eso no solo significa desayunar saludablemente o evitar las pantallas, dice Kamphoff, fundadora del Mentally Strong Institute y entrenadora de rendimiento mental que ha trabajado con atletas olímpicos, equipos de la NFL y directores ejecutivos de empresas Fortune 500.

La rutina puede realizarse en cualquier lugar, y cada paso toma aproximadamente un minuto, afirma: “Puedes hacerlo mientras te secas el cabello, desayunas o incluso conduces al trabajo”.

Kamphoff señala que sus clientes han reportado sentirse “más seguros, más motivados” y más enfocados después de utilizar la técnica. Así es como funciona:

Practicar la gratitud Durante al menos un minuto cada mañana, detenga lo que esté haciendo y “piense en cosas por las que estás agradecido”, dice Kamphoff, lo cual no significa que debas enfocarte solo en lo positivo: “Puedes estar agradecido por cosas fáciles o difíciles”.

Sugiere imaginar una especie de “resumen de momentos destacados” de las relaciones, experiencias de vida y oportunidades profesionales y de negocio que han moldeado tu camino. Puede sonar un poco cursi al principio, pero “la gratitud es una de las emociones más poderosas”, dice Kamphoff. Tomar tiempo cada día para reconocer aquello por lo que está agradecido puede tener efectos positivos a largo plazo, como reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y el sueño, y desarrollar una mentalidad más positiva en general.

Recordar su propósito Antes de empezar a repasar mentalmente su lista de tareas, tómese un momento para considerar “por qué hace lo que hace”, dice Kamphoff. “La mayoría de las personas solo piensan en sus tareas y en lo que tienen que hacer durante el día, en lugar de pensar realmente por qué lo hacen”.

Kamphoff recomienda “visualizar a las personas a las que impactarás ese día” y reflexionar sobre cómo estás “viviendo tu propósito a través de tu trabajo”. Tener un sentido claro de propósito puede hacerte sentir más motivado y comprometido en el trabajo e incluso potencialmente alargar tu vida, señala Kamphoff.