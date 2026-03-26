Empresas & Management

Cómo el estilo de liderazgo impacta el bienestar y la productividad en las empresas

Aspectos como la asignación de tareas, la retroalimentación o la forma de gestionar errores inciden directamente en el clima laboral y en los niveles de estrés, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com El liderazgo se consolida como uno de los factores más determinantes en la salud organizacional de las empresas, por encima incluso de beneficios tradicionales o políticas formales de bienestar. Así lo destaca ManpowerGroup en un análisis reciente, que pone el foco en el impacto cotidiano de quienes dirigen equipos. “Cuando hablamos de bienestar corporativo, muchas veces pensamos en beneficios, programas de salud o políticas de flexibilidad. Sin embargo, hay un factor que impacta más que cualquier iniciativa aislada: el estilo de liderazgo”, señala la firma. En ese sentido, advierte que la salud organizacional no se limita a lineamientos de Recursos Humanos, sino que “se vive, se practica y se modela todos los días desde quienes conducen equipos”.

La evidencia muestra que el jefe directo tiene un rol clave en variables como el compromiso, la motivación y la permanencia del talento. “No es casualidad que muchas personas no renuncien a las organizaciones, sino a sus líderes”, subraya el documento. En ese contexto, los estilos de conducción basados en el control excesivo pueden resultar contraproducentes. “Un liderazgo basado exclusivamente en el control y la presión constante puede generar resultados en el corto plazo, pero suele deteriorar la confianza y aumentar el desgaste emocional”, advierte ManpowerGroup. Por el contrario, los entornos laborales con objetivos claros, autonomía y apertura al diálogo tienden a mostrar mejores resultados. “La seguridad psicológica se convirtió en un componente central de la salud organizacional. Y esa seguridad no surge espontáneamente: es consecuencia directa del comportamiento del líder”, destaca la firma. El liderazgo también juega un papel clave en la gestión de la carga laboral, especialmente en contextos de transformación digital y alta exigencia. “Un líder consciente no solo define prioridades, sino que ayuda a ordenar, a decir que no cuando es necesario y a evitar la sobrecarga crónica”, apunta el informe.