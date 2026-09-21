Empresarios españoles exploran a Panamá como hub para expandirse en América Latina

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La agenda de los empresarios incluirá información sobre infraestructura estratégica y los distintos regímenes especiales disponibles para la inversión, entre ellos las Zonas Francas, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales y el de Inversionista Calificado.

Por revistaeyn.com Empresarios españoles mostraron interés en Panamá como plataforma para ampliar y redistribuir sus operaciones hacia América Latina y el Caribe, tras la misión comercial de cuatro días encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en España. “En España, hay mucho interés por Panamá”, resumió Moltó al evaluar los resultados de la visita, durante una reunión con medios de comunicación a su regreso al país. El funcionario explicó que sostuvo encuentros con cinco empresarios españoles que identificaron oportunidades para utilizar a Panamá como un hub regional, aprovechando su infraestructura estratégica y su posición como Estado Asociado del MERCOSUR.

Como resultado de la misión, el ministro confirmó que en octubre está prevista la llegada a Panamá de una delegación empresarial española interesada en conocer con mayor detalle las condiciones para desarrollar operaciones en el país. La agenda de los empresarios incluirá información sobre infraestructura estratégica y los distintos regímenes especiales disponibles para la inversión, entre ellos las Zonas Francas, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales y el de Inversionista Calificado. Durante la visita, Moltó también sostuvo una reunión con la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, con quien abordó temas relacionados con el comercio bilateral, la inversión y las oportunidades para ampliar la cooperación económica entre ambos países.