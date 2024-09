¿Está bien renunciar a un trabajo en menos de un año?

Probablemente haya escuchado el adagio tan repetido de que debe permanecer en un trabajo durante al menos un año antes de cambiar. Al igual que otros consejos profesionales populares, la regla no es absoluta, pero no debe ignorarla por completo.

El cambio de trabajo no es una práctica nueva, pero se ha vuelto más común en los últimos años, especialmente entre los empleados de la Generación Z y los millennials, debido a un mercado laboral ajustado.

Los gerentes de contratación tienen diferentes definiciones de lo que constituye un cambio excesivo de trabajo. Para algunos, podría ser cambiar de trabajo cada 1 o 2 años, mientras que otros argumentarían que es un plazo más corto (optar por mudarse después de menos de un año).

Además, hay ocasiones en las que es razonable dejar un trabajo antes de que se cumpla un año, como cuando los términos del puesto (ubicación, salario, responsabilidades, etc.) cambian significativamente, cuando su salud o seguridad están en riesgo, o incluso cuando se sientes miserable y está claro que eso no va a cambiar, dijo el experto reclutador Jeff Hyman a CNBC Make It.

El problema es el siguiente: solo se puede hacer una vez con impunidad. Si lo hace por segunda vez o tiene una serie de estadías de un año en su currículum, dice Hyman, los empleadores comenzarán a cuestionar su confiabilidad y capacidad para adaptarse a nuevos entornos.