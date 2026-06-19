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Lanzan proyecto para impulsar la economía circular en El Salvador

El proyecto “Transformando El Salvador hacia una Economía Circular y Sostenible”, una iniciativa que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, promoviendo la economía circular.

  • Lanzan proyecto para impulsar la economía circular en El Salvador

    En este esfuerzo, se cuenta con aliados claves para su implementación, entre ellos: Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Fundación AVINA, Latitud R, Productos Alimenticios DIANA, Carvajal Empaques, entre otros. Foto de cortesía
2026-06-19

Por revistaeyn.com

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID y la Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS hicieron el lanzamiento del proyecto “Transformando El Salvador hacia una Economía Circular y Sostenible”, una iniciativa que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, promoviendo la economía circular, el cumplimiento normativo y la articulación entre sector público, sector privado, municipalidades y actores de la cadena de valor del reciclaje.

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El proyecto tiene una duración de 24 meses y priorizará territorios estratégicos de El Salvador, incluyendo municipios y distritos clave por su generación de residuos, ubicación dentro de la cadena de reciclaje y potencial para impulsar modelos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, entre ellos los municipios de San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa y La Libertad Este.

La iniciativa contempla acciones como el fortalecimiento de capacidades municipales, diagnósticos y planes de gestión de residuos, campañas de educación ambiental, procesos de sensibilización sobre el marco normativo vigente, acompañamiento a personas recicladoras de base y promoción de prácticas sostenibles en negocios y MIPYMES.

Además, el proyecto impulsa la creación de alianzas para una gobernanza articulada de la circularidad, promoviendo espacios de coordinación entre autoridades nacionales, gobiernos locales, empresas, comunidades y actores vinculados al reciclaje y otros sectores económicos claves, entre ellos el turismo.

Este enfoque permitirá avanzar hacia modelos de gestión de residuos más eficientes, sostenibles e inclusivos, adaptados a las necesidades del país.

Como parte de su implementación, también se promoverán herramientas de eco eficiencia y vinculación entre empresas y municipalidades, así como intercambios de experiencias sobre aprovechamiento, valorización de residuos sólidos y economía circular.

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Estas acciones buscan generar capacidades instaladas, fortalecer la innovación en la cadena de valor del reciclaje y contribuir a una mayor conciencia ambiental en la ciudadanía.

En este esfuerzo, se cuenta con aliados claves para su implementación, entre ellos: Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Fundación AVINA, Latitud R, Productos Alimenticios DIANA, Carvajal Empaques, Consortium Legal y el Comité Ambiental Empresarial de San Andrés (CAESA).

Con este esfuerzo, AECID y FUNDEMAS reafirman su compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de El Salvador, impulsando soluciones que generen impacto ambiental, social y económico, especialmente en comunidades y grupos vinculados a la gestión y valorización de residuos.

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