Lanzan proyecto para impulsar la economía circular en El Salvador

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID y la Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS hicieron el lanzamiento del proyecto “Transformando El Salvador hacia una Economía Circular y Sostenible”, una iniciativa que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, promoviendo la economía circular, el cumplimiento normativo y la articulación entre sector público, sector privado, municipalidades y actores de la cadena de valor del reciclaje.

El proyecto tiene una duración de 24 meses y priorizará territorios estratégicos de El Salvador, incluyendo municipios y distritos clave por su generación de residuos, ubicación dentro de la cadena de reciclaje y potencial para impulsar modelos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, entre ellos los municipios de San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa y La Libertad Este.

La iniciativa contempla acciones como el fortalecimiento de capacidades municipales, diagnósticos y planes de gestión de residuos, campañas de educación ambiental, procesos de sensibilización sobre el marco normativo vigente, acompañamiento a personas recicladoras de base y promoción de prácticas sostenibles en negocios y MIPYMES.

Además, el proyecto impulsa la creación de alianzas para una gobernanza articulada de la circularidad, promoviendo espacios de coordinación entre autoridades nacionales, gobiernos locales, empresas, comunidades y actores vinculados al reciclaje y otros sectores económicos claves, entre ellos el turismo.

Este enfoque permitirá avanzar hacia modelos de gestión de residuos más eficientes, sostenibles e inclusivos, adaptados a las necesidades del país.

Como parte de su implementación, también se promoverán herramientas de eco eficiencia y vinculación entre empresas y municipalidades, así como intercambios de experiencias sobre aprovechamiento, valorización de residuos sólidos y economía circular.