Lanzan proyecto para impulsar la economía circular en El Salvador

Por revistaeyn.com
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID y la Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS hicieron el lanzamiento del proyecto “Transformando El Salvador hacia una Economía Circular y Sostenible”, una iniciativa que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, promoviendo la economía circular, el cumplimiento normativo y la articulación entre sector público, sector privado, municipalidades y actores de la cadena de valor del reciclaje.
El proyecto tiene una duración de 24 meses y priorizará territorios estratégicos de El Salvador, incluyendo municipios y distritos clave por su generación de residuos, ubicación dentro de la cadena de reciclaje y potencial para impulsar modelos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, entre ellos los municipios de San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa y La Libertad Este.
La iniciativa contempla acciones como el fortalecimiento de capacidades municipales, diagnósticos y planes de gestión de residuos, campañas de educación ambiental, procesos de sensibilización sobre el marco normativo vigente, acompañamiento a personas recicladoras de base y promoción de prácticas sostenibles en negocios y MIPYMES.
Además, el proyecto impulsa la creación de alianzas para una gobernanza articulada de la circularidad, promoviendo espacios de coordinación entre autoridades nacionales, gobiernos locales, empresas, comunidades y actores vinculados al reciclaje y otros sectores económicos claves, entre ellos el turismo.
Este enfoque permitirá avanzar hacia modelos de gestión de residuos más eficientes, sostenibles e inclusivos, adaptados a las necesidades del país.
Como parte de su implementación, también se promoverán herramientas de eco eficiencia y vinculación entre empresas y municipalidades, así como intercambios de experiencias sobre aprovechamiento, valorización de residuos sólidos y economía circular.
Estas acciones buscan generar capacidades instaladas, fortalecer la innovación en la cadena de valor del reciclaje y contribuir a una mayor conciencia ambiental en la ciudadanía.
En este esfuerzo, se cuenta con aliados claves para su implementación, entre ellos: Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Fundación AVINA, Latitud R, Productos Alimenticios DIANA, Carvajal Empaques, Consortium Legal y el Comité Ambiental Empresarial de San Andrés (CAESA).
Con este esfuerzo, AECID y FUNDEMAS reafirman su compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de El Salvador, impulsando soluciones que generen impacto ambiental, social y económico, especialmente en comunidades y grupos vinculados a la gestión y valorización de residuos.