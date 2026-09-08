Expo Logística El Salvador 2026 inaugura su segunda edición

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Las empresas participantes presentan soluciones y servicios vinculados con distintos eslabones de la cadena logística, en una plataforma concebida para generar contactos, oportunidades de negocio y nuevas conexiones entre los participantes del sector.

Por revistaeyn.com Expo Logística El Salvador 2026 inauguró su segunda edición, reuniendo a empresas, instituciones públicas y privadas, especialistas y actores vinculados con la logística, el comercio exterior y la cadena de suministro de El Salvador y la región. El encuentro es organizado por la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios (ASAC), la Asociación Salvadoreña de Operadores Logísticos (ASOLA) y BASC El Salvador, con el apoyo y colaboración institucional de Invest in El Salvador, Aduana El Salvador, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Unión Portuaria del Pacífico y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, junto con el respaldo institucional de la marca El Salvador.

Uno de los principales hitos de la primera jornada fue la apertura oficial del piso de exhibición, integrado por 50 expositores nacionales e internacionales. Las empresas participantes presentan soluciones y servicios vinculados con distintos eslabones de la cadena logística, en una plataforma concebida para generar contactos, oportunidades de negocio y nuevas conexiones entre los participantes del sector. Durante el acto inaugural, René Vásquez, presidente de ASOLA, destacó que la Expo representa un esfuerzo conjunto entre organizaciones que forman parte de la cadena de suministro y una vitrina regional para evidenciar los avances del país. Por su parte, Boris Quintanilla, presidente de BASC El Salvador, señaló que esta edición se desarrolla alrededor de tres pilares: innovación, resiliencia y desarrollo, a los que se suma la seguridad como un elemento transversal para construir cadenas de suministro confiables, competitivas y capaces de prevenir y responder ante los riesgos. Durante su intervención, Samadhy Martínez, directora ejecutiva de Invest in El Salvador, destacó el papel del sector logístico como una pieza fundamental para la facilitación del comercio y para la toma de decisiones de inversionistas y exportadores.