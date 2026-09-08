DHL amplía su red logística a la Zona Norte de Costa Rica

Por revistaeyn.com
La Zona Norte de Costa Rica continúa consolidándose como uno de los polos de mayor dinamismo económico del país. El crecimiento de su actividad productiva, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la proyección internacional de destinos turísticos han incrementado la necesidad de contar con soluciones logísticas más ágiles, cercanas y eficientes.
En respuesta a esta evolución, DHL Express anunció recientemente la apertura de un nuevo Punto de Servicio en Ciudad Quesada, una ubicación que permitirá acercar sus soluciones logísticas y de transporte internacional de cargas a empresas y personas de la Zona Norte del país, facilitando el acceso a una red internacional que conecta con más de 220 países y territorios.
El nuevo punto de DHL Express se encuentra ubicado en Plaza Real San Carlos, barrio San Roque, frente a la parroquia, una ubicación estratégica que facilita el acceso de empresas y clientes de toda la Zona Norte.
"Hoy los exportadores necesitan mucho más que transportar una carga de un punto a otro. Buscan soluciones logísticas diseñadas a la medida de sus operaciones, con tiempos de respuesta ágiles, asesoría especializada y herramientas que les permitan tener mayor visibilidad y control sobre sus envíos", afirmó Claudia Ortez, gerente general de DHL Express Costa Rica.
Este acompañamiento se respalda en una de las redes logísticas más robustas del mundo, con vuelos internacionales regulares desde Costa Rica y una red de atención con cobertura nacional.
A ello se suman soluciones tecnológicas que permiten el seguimiento en tiempo real de los envíos y procesos logísticos diseñados para responder a las necesidades de sectores productivos que requieren rapidez, confiabilidad y trazabilidad para mantener su competitividad.
Además de los servicios de importación y exportación de documentos y paquetería, los clientes podrán acceder a la experiencia global de DHL en comercio internacional, incluyendo asesoría sobre procesos de envío, documentación, opciones logísticas y herramientas que facilitan la toma de decisiones para ingresar o ampliar operaciones en mercados internacionales.
DHL cuenta con 12 puntos de atención en Costa Rica, diez de ellos ubicados en la Gran Área Metropolitana y dos en zonas fuera de ella: Liberia y, recientemente, Ciudad Quesada.