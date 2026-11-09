Finanzas

Conozca las quiebras bancarias más grandes que sacudieron a Latinoamérica

La quiebra de Ueno Bank, que ha causado la destitución y detención del presidente Santiago Peña, no es una anomalía, sino el manual clásico de las crisis bancarias de la región: crecimiento vertiginoso, la complacencia de los órganos supervisores y una factura final asumida por las arcas públicas.

Por Agencia EFE La intervención en Paraguay de Ueno Bank se suma a la lista de entidades financieras colapsadas en América Latina por insolvencia patrimonial derivada de la concesión irregular de créditos a empresas vinculadas a los propietarios y conexiones con el poder político. La quiebra de Ueno Bank, que ha causado la destitución y detención del presidente Santiago Peña, no es una anomalía, sino el manual clásico de las crisis bancarias de la región: crecimiento vertiginoso, la complacencia de los órganos supervisores y una factura final asumida por las arcas públicas.

Estos son algunos de los casos más significativos de bancos intervenidos en América Latina en las últimas décadas: Banco Latino (Venezuela, 1994) El Estado venezolano lo intervino en 1994. Era el segundo banco del país por volumen de depósitos, pero sufrió una crisis de liquidez y una retirada masiva de depósitos. Fue un caso de expansión desmedida con concentración crediticia entre empresas del mismo grupo y rescates públicos sin transparencia. Además afectó a fondos de pensiones y otras entidades que también fueron intervenidas por el riesgo de contagio financiero. Banco Anglo Costarricense (Costa Rica, 1994) El Banco Central de Costa Rica anunció en 1994 la intervención del Banco Anglo Costarricense, uno de los cuatro bancos estatales principales del país, por irregularidades en sociedades creadas en el extranjero. Las pérdidas por inversiones fallidas equivalían al 1,3 % del PIB nacional y dejaron al banco sin patrimonio para continuar operando. Filanbanco (Ecuador, 1998) Filanbanco, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, fue intervenido por las autoridades ecuatorianas en 1998. Se detectaron créditos concedidos a empresas de los propios accionistas y préstamos estatales por más de 400 millones de dólares. La entidad financiera cerró sus operaciones en 2001.