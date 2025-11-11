Firmas de EEUU, lideradas por NVIDIA, lideran la implantación de la IA en sus negocios

De las 50 empresas que encabezan el 'ranking', 27 son estadounidenses, mientras que sólo tres son del gigante asiático (Tencent, Alibaba y Ping An), siendo incluso superadas por Alemania, con cinco empresas, y por Japón, con cuatro.

Cinco empresas estadounidenses (NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon) lideran la clasificación global de negocios según su adopción de la inteligencia artificial (IA) que elabora la escuela suiza de negocios IMD, en la que se muestra por ahora una reducida implantación en el sector privado chino.

La primera firma no estadounidense en el 'ranking' es la alemana SAP, en sexta posición, y la financiera estadounidense Mastercard, décima, es la primera que no pertenece al sector tecnológico.

IMD, que comenzó a elaborar este 'ranking' el pasado año, destaca a este respecto que aunque las tecnológicas ocupen 16 de los 20 primeros puestos, en el índice total de 100 compañías hay mayor presencia de las financieras (32), frente a 21 pertenecientes al mundo de la tecnología.

Otros sectores destacados son el farmacéutico-sanitario, con 11 compañías en el 'top 100', encabezadas por la británica AstraZeneca en el puesto 23, o las firmas de automoción, con 10 entradas que incluyen las alemanas Volkswagen y Mercedes en los puestos 25 y 26.

"La mayoría de los líderes empresariales aceptan que la IA va a revolucionar muchos aspectos del trabajo, pero muchos están nerviosos sobre cómo aprovecharla al máximo y aún más preocupados por quedarse atrás", analizó al presentarse el índice el profesor de estrategia y desarrollo digital de IMD, Michael Wade.