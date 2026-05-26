Fitch: Guerra con Irán aumenta el riesgo para las empresas latinoamericanas

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La industria química, la farmacéutica, la agricultura, las bebidas alcohólicas, el comercio minorista, el automóvil, las aerolíneas y los servicios públicos son los sectores más vulnerables, según Fitch Ratings.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El conflicto en Irán está aumentando aún más el riesgo para las corporaciones no financieras latinoamericanas, según Fitch Ratings. Las perspectivas para la región en 2026 se están deteriorando, reflejando riesgos geopolíticos, incertidumbre comercial, altos tipos de interés en Brasil y elecciones en mercados clave, y las rebajas superan las mejoras. "La guerra en Irán ha provocado un choque en el precio del petróleo y una interrupción en la cadena de suministro, con posible destrucción de la demanda y retrasos en la recuperación de algunos sectores cíclicos", señala Fitch Ratings.

Bajo el escenario adverso de Fitch, que asume que el petróleo promedia US$100 por barril en 2026, nueve de los 36 sectores evaluados estarían en riesgo, uno se beneficiaría y 26 sufrirían un impacto limitado. La industria química, la farmacéutica, la agricultura, las bebidas alcohólicas, el comercio minorista, el automóvil, las aerolíneas y los servicios públicos son los sectores más vulnerables. Las condiciones de financiación siguen bajo estrecha vigilancia, ya que la emisión transfronteriza se ralentizó tras el inicio de la guerra. El debilitamiento de la confianza de los inversores "podría desencadenar una tendencia a la calidad a medida que la guerra continúe, aumentando los diferenciales y reduciendo los flujos de capital hacia los mercados emergentes". "Actualmente esperamos que el tipo de política monetaria de Brasil baje al 12 % para finales de 2026 desde el 15 % a finales de 2025, aunque se mantendría por encima de la media del 7,9 % de 2020-2024. Una inflación más alta podría ralentizar el ritmo de los recortes de tipos de los bancos centrales", indica Fitch Ratings.