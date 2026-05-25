Alimentos y bebidas: un negocio que sabe bien

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La industria de alimentos y bebidas en Centroamérica se encuentra en una fase de sofisticación y expansión. La clave del éxito para los líderes del sector radica en equilibrar la tradición local con la innovación tecnológica, respondiendo a un consumidor que no solo busca precio, sino también propósito y transparencia.

Por José A. Barrera - Colaboraron: Alejandra Ordóñez, Daniel Zueras y Leonel Ibarra La industria de alimentos y bebidas se consolida como un motor económico vital para el istmo. Su relevancia no solo reside en su peso dentro del Producto Interno Bruto (PIB), sino en su capacidad para generar empleo masivo y dinamizar complejas cadenas productivas y distribución. Este dinamismo es impulsado por una mezcla de protagonistas en donde figuran desde compañías regionales de gran arraigo y tradición, hasta jugadores globales que han identificado oportunidades estratégicas en Centroamérica. “El sector de alimentos y bebidas en Centroamérica, República Dominicana y Panamá es uno de los pilares económicos fundamentales, representa entre el 7 % y el10 % del PIB regional”, destaca Rodolfo Pérez, Senior Manager de Business Consulting en EY. Pérez añade que el sector se caracteriza por tener un crecimiento constante: “en los últimos cinco años, la industria ha mostrado una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de aproximadamente el 4,3 %. La competencia entre actores locales e internacionales no solo dinamiza el mercado, sino que impulsa la diversificación de productos y la mejora continua de los estándares de calidad”.

El mercado regional tiene importantes jugadores entre los que figuran nombres como Corporación Multi Inversiones (CMI), La Constancia, Castillo Hermanos, cbc, Lacthosa, Vitali Alimentos, Cervecería Hondureña, Coca-Cola FEMSA, Avícola Campestre, Alimentos Melo y subsidiarias de Heineken Costa Rica como Alimentos Kerns, entre otras, las que se enfrentan a diario en los puntos de venta con la oferta de empresas globales con presencia en la región como Bimbo, Nestlé o Cargill, las que también han reafirmado su apuesta por el istmo.

El analista de EY valora que, en su conjunto, la industria demuestra una “notable capacidad de adaptación”, aunque reconoce que el ritmo varía según país y segmento. “Muchas empresas han invertido en innovación, mejorando procesos y lanzando líneas de productos que responden a la búsqueda de bienestar y sostenibilidad”. Destaca el caso de la categoría de bebidas premium la cual ha crecido aun ritmo de 5 % anual en mercados como Panamá y Costa Rica.

UN MERCADO DE GRAN APETITO

Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA),aporta cifras que dimensionan el impacto comercial del sector de alimentos y bebidas en el contexto centroamericano: “solo desde Costa Rica, exportamos más de US$2.800 millones anuales en alimentos y bebidas procesados, de los cuales el 50 % se dirige al mercado centroamericano”. Subraya que, al analizar el subsegmento de alimentos empacados para consumo masivo, esa dependencia del mercado regional sube al 70 %. “Si observamos el comportamiento de los seis países de la región, incluido Panamá, la industria alimentaria y de bebidas representa el 30 % de todo el comercio intrarregional de bienes”. Juan Pablo Mancilla, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), reitera esa relevancia y destaca que en 2022, las exportaciones totales del sector en Centroamérica alcanzaron los US$7.469,8 millones, lo que representó un crecimiento de 17,4 % respecto al año previo. Además, dijo que durante el período 2017-2022, estas exportaciones registraron una tasa de crecimiento anual promedio de 6,7 %, lo que evidencia una industria con capacidad de recuperación, expansión y adaptación ante contextos cambiantes. El líder gremial reitera que en la matriz productiva regional, también destaca el peso de lo que el istmo buscade otras regiones. En 2022, las importaciones regionales alcanzaron US$7.778,9 millones, con un crecimiento anual de 18,6 % frente a 2021, reflejando no solo una mayor demanda, sino también una mayor intensidad del intercambio comercial en la región.

INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN

La industria vive un momento clave con varios de los actores reforzando sus estrategias de innovación, ampliación e incluso incursiones a nuevos mercados. Mancilla destaca que esta tendencia refleja la capacidad de adaptación del sector frente a un entorno cambiante. “El mercado regional de alimentos y bebidas es dinámico porque combina una demanda en evolución, una oferta en constante innovación y un entorno que exige agilidad y capacidad de respuesta para sostener su crecimiento a mediano y largo plazo”, apunta. Verónica Castro, vicepresidenta y directora ejecutiva en Centroamérica de Cargill Food Latinoamérica, explica que la operación regional de la compañía se concentra principalmente en la categoría de proteínas, un rubro al que califica como “un segmento fundamental en la nutrición diaria de los hogares de la región” en donde, a lo largo de los años, han desarrollado un importante portafolio de marcas con fuerte arraigo local. Agrega que el consumidor centroamericano ha cambiado en los últimos años y lo califica como más informado y consciente de sus decisiones de compra, lo que conlleva un interés creciente por conocer el origen de los alimentos, los procesos productivos y la información disponible en los empaques, complementarias a otras variables como precio, accesibilidad y confianza en la marca. Rodolfo Pérez, de EY, afirma que en los últimos cinco años, el consumidor centroamericano ha experimentado una notable transformación, marcada por una mayor conciencia sobre la salud, la sostenibilidad y la calidad de los productos que consume. “La tendencia global empieza a darle aceleración al perfil de omnisumidor y desafía aún mas los modelos de llegada al mercado para las corporaciones de bebidas y alimentos”. El omnisumidor se refiere a la evolución más reciente del comportamiento del cliente en el entorno digital y físico y es definido como aquel consumidor que no distingue entre canales de venta, que busca una experiencia de compra fluida, coherente y unificada, sin importar dónde comience o termine su interacción. El análisis de EY destaca que el segmento de bebidas ha sido más agresivo escuchando a su consumidor - omnisumidor y ha estado reinventando la forma de llegar al mercado, con algunas alternativas donde se está aprendiendo y otras que vienen para quedarse, como el Direct-to-Consumer y omnicanalidad, entre otros.

INVERSIONES EN MARCHA, MERCADO EN EVOLUCIÓN

Sostener este cambio implica inversiones, uno de los factores que imprime más dinamismo al sector. Una de las más recientes fue la de Grupo Bimbo, que inauguró este año una nueva planta en El Salvador, proyecto estratégico que fortalece la plataforma de producción del mayor grupo panificador del mundo en su operación en Centroamérica.

La nueva planta ubicada en el distrito de Apopa integra áreas de producción, almacenamiento de materias primas, logística e inicialmente tendrá la manufacturade productos de pastelería, panquelería y tortillas, un proyecto que en el que el grupo de origen mexicano invirtióUS$80 millones.

La nueva inversión “reafirma nuestro compromiso de largo plazo con El Salvador y la región. Nuestro objetivo es fortalecer el abastecimiento local, ganar eficiencia operativa y convertir al país en un hub estratégico de producción para Centroamérica”, dijo Karen de Egan, gerente de mercadeo de Bimbo El Salvador. Egan dijo que la compañía está bien afianzada en los segmentos de pan y tortilla que muestran un buen desempeño.

“Estas categorías han mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por su alta frecuencia de compra y su relevancia en la mesa de las familias centroamericanas”, apuntó.

Esta inversión se suma a las realizadas por filiales de CMI en los últimos dos años, y a otras que también han ejecutado compañías como las salvadoreñas Avícola Campestre y Robertoni, la primera invirtió en 2025US$8 millones en una nueva planta incubadora de pollos ,mientras que la segunda trabaja en el incremento de capacidad logística tanto para el mercado doméstico como el estadounidense.

En Costa Rica destaca una inversión de US$45 millones de Coca-Cola FEMSA en 2025, con la que aumenta la capacidad de producción, mejora la eficiencia logística y consolida el abastecimiento de productos en el país, además de impulsar la exportación a otros mercados donde opera la compañía como Nicaragua y Panamá. Rodolfo Paz, de EY, destaca que estrategias bien ejecutadas de In&Outs han oxigenado el crecimiento y la dinámica de mercado alimentos y bebidas en Centroamérica en años recientes y que esto, sumado a la integración económica de la región facilita la circulación de bienes y la expansión de marcas, permitiendo que tendencias globales lleguen con agilidad al consumidor centroamericano. Esto, añade, da paso a modelos de distribución más agresivos como “pay for performance” que han acelerado la dinámica de los operadores logísticos y distribuidores para velar también por la salud del inventario y el nivel de servicio.

“En los últimos años se ha visto una expansión significativa de nuevos canales de comercialización. Destacan especialmente el auge del comercio electrónico, que ha permitido a empresas y productores acceder a consumidores en zonas urbanas y rurales, así como la proliferación de mini-markets y tiendas de conveniencia que ofrecen productos frescos, saludables y listos para consumir. Además, plataformas digitales de entrega a domicilio y aplicaciones móviles han transformado la experiencia de compra, facilitando la venta directa y personalizada. Estos canales han contribuido a diversificarla oferta y aumentar la penetración de productos innovadores en la región”, valora el analista.



EXPANSIÓN CON SELLO CENTROAMERICANO