Tecnología & Cultura Digital

Conozca a Lexi, la primera asistente legal con inteligencia artificial de Costa Rica

Tras su lanzamiento en Costa Rica, la empresa GlobaLex proyecta expandir la asistente especializada en legislación, jurisprudencia, cálculos y modelos de documentos legales a Panamá en enero de 2026.

Por revistaeyn.com La empresa costarricense GlobaLex, con 15 años de experiencia en el desarrollo de software jurídico, presentó Lexi, la primera asistente legal con inteligencia artificial (IA) creada en Costa Rica especializada en legislación, jurisprudencia, cálculos y modelos de documentos legales. Ha sido diseñada para abogados, notarios, departamentos legales corporativos, áreas de recursos humanos y empresas en general.

Lexi integra toda la base jurídica de Globalex, que se actualiza diariamente con información publicada en el Diario Oficial La Gaceta y en el Boletín Judicial; resoluciones de órganos administrativos y tribunales judiciales, criterios y normativa vigente. “A diferencia de ChatGPT, Gemini o DeepSeek y otras IAs genéricas, Lexi no consulta fuentes externas desconocidas. Toda la información proviene de nuestra propia base jurídica, siempre vigente y validada. Eso la convierte en una herramienta veraz, inmediata y altamente confiable”, dijo Alexander Uhrig Martínez, gerente estratégico y fundador de Globalex. Los usuarios pueden ingresar y realizar consultas en Lexi. Estas pueden guardarse o eliminarse según lo deseen. Lexi cumple con la legislación nacional en materia de protección de datos.

Funcionalidades de Lexi

Permite realizar consultas prácticas para tareas diarias como por ejemplo indica el cálculo respectivo para liquidaciones de empleados que renuncian, indica cuál modelo utilizar para un contrato de alianza estratégica o cuál cálculo utilizar para estimar honorarios de notario, timbres e impuestos por traspaso de propiedad con condiciones específicas (usufructos, donaciones, compraventas etc.). Esto la hace útil no solo para profesionales en derecho, sino también para empresas y departamentos de recursos humanos que requieren información rápida y confiable. “Al utilizar los prompts (instrucciones o preguntas) correctamente, Lexi responde exactamente como lo espera el usuario. El aprendizaje es sencillo y en pocos minutos el usuario domina la herramienta”.