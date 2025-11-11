Cómo afecta a las empresas el déficit en especialistas en ciberseguridad

Tecnología & Cultura Digital

Según datos del Estudio de la fuerza laboral de ciberseguridad de ISC2 de 2024, la fuerza laboral global ha alcanzado una cifra de 5.5 millones de profesionales, pero este crecimiento se ha estancado.

Por revistaeyn.com El déficit de talento en ciberseguridad se ha convertido en un factor crítico que pone en riesgo el funcionamiento continuo de las empresas, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Según datos del Estudio de la fuerza laboral de ciberseguridad de ISC2 de 2024, la fuerza laboral global ha alcanzado una cifra de 5.5 millones de profesionales, pero este crecimiento se ha estancado.

Al mismo tiempo, la brecha global de especialistas en ciberseguridad, es decir, la diferencia entre el número de profesionales capacitados disponibles y el número necesario para proteger los sistemas empresariales; ha llegado a cerca de 4.8 millones de puestos vacantes, de los cuales en América Latina se identifica una escasez de 328,397 especialistas, en México, se calcula que el déficit es de 25.000 profesionales. “Este desajuste entre oferta y demanda está afectando directamente a las organizaciones, que enfrentan mayores riesgos de sufrir incidentes, brechas de datos y ataques dirigidos, especialmente en un entorno donde la ciberdelincuencia se ha profesionalizado y recurriendo más al uso de inteligencia artificial o técnicas automatizadas por los atacantes”, advierte Armando Tirado, Líder Técnico en A3Sec, firma internacional especializada en ciberseguridad. Si bien es cierto que la escasez de profesionales con habilidades clave en ciberseguridad impacta en el sector, también existe una divergencia entre las habilidades que las organizaciones suelen buscar para integrar a sus equipos. Datos de ISC2, revelan que el 90 % de las organizaciones presentan carencias de habilidades en sus equipos de seguridad.

PREFERENCIA POR CERTIFICADOS

El reporte global Brecha de habilidades en ciberseguridad en 2025, revela que 63 % de las empresas en Latinoamérica tienen mayor dificultad para encontrar candidatos con experiencia específica en ingeniería de redes y seguridad. De igual manera, un 92 % de las empresas encuestadas prefieren candidatos con certificaciones. “Partiendo de la concepción de que la ciberseguridad es un elemento estratégico de negocio; las empresas necesitan fortalecer a sus equipos internos invirtiendo en capacitación y el desarrollo de habilidades técnicas; y al mismo tiempo apoyarse con servicios de automatización que permitan cubrir las brechas en capital humano, el cual es insustituible.”, comparte Tirado. Para mitigar esta brecha, es importante impulsar programas de formación continua, colaboración público-privada y servicios gestionados de seguridad que permitan a las empresas reforzar su postura de defensa sin necesidad de disponer de grandes equipos internos. A3Sec reconoce que el déficit de especialistas en ciberseguridad afecta a las organizaciones principalmente en los siguientes ámbitos: