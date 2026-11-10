PepsiCo conmemora 85 años de alianza con cbc, su socio embotellador en ocho mercados

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Actualmente, cbc forma parte de Grupo Mariposa, conglomerado empresarial guatemalteco con presencia internacional. Su operación conjunta con PepsiCo abarca Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Puerto Rico, Ecuador y Perú.

Por revistaeyn.com PepsiCo conmemora los 85 años de su relación comercial con cbc, empresa embotelladora de origen guatemalteco con la que ha expandido sus operaciones a ocho mercados de América Latina y el Caribe. La alianza comenzó en 1941, cuando ambas compañías establecieron su primer acuerdo comercial. Un año después, cbc se convirtió en el primer embotellador de PepsiCo fuera de Estados Unidos, lo que permitió la entrada de la marca Pepsi al mercado guatemalteco.

Desde entonces, la relación ha ampliado su alcance y el portafolio de productos comercializados. A lo largo de las décadas se incorporaron marcas como 7UP, Mirinda, Gatorade, AMP y Lipton, consolidando una operación que ha acompañado el crecimiento de ambas empresas en la región. Actualmente, cbc forma parte de Grupo Mariposa, conglomerado empresarial guatemalteco con presencia internacional. Su operación conjunta con PepsiCo abarca Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Puerto Rico, Ecuador y Perú. En Guatemala, la compañía cuenta con más de 5,200 colaboradores y mantiene inversiones destinadas al fortalecimiento de su capacidad industrial y sus operaciones. Esta presencia convierte a la alianza en un componente relevante de la actividad empresarial y la generación de empleo en el país.