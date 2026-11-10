PepsiCo conmemora 85 años de alianza con cbc, su socio embotellador en ocho mercados

Por revistaeyn.com
PepsiCo conmemora los 85 años de su relación comercial con cbc, empresa embotelladora de origen guatemalteco con la que ha expandido sus operaciones a ocho mercados de América Latina y el Caribe.
La alianza comenzó en 1941, cuando ambas compañías establecieron su primer acuerdo comercial. Un año después, cbc se convirtió en el primer embotellador de PepsiCo fuera de Estados Unidos, lo que permitió la entrada de la marca Pepsi al mercado guatemalteco.
Desde entonces, la relación ha ampliado su alcance y el portafolio de productos comercializados. A lo largo de las décadas se incorporaron marcas como 7UP, Mirinda, Gatorade, AMP y Lipton, consolidando una operación que ha acompañado el crecimiento de ambas empresas en la región.
Actualmente, cbc forma parte de Grupo Mariposa, conglomerado empresarial guatemalteco con presencia internacional. Su operación conjunta con PepsiCo abarca Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Puerto Rico, Ecuador y Perú.
En Guatemala, la compañía cuenta con más de 5,200 colaboradores y mantiene inversiones destinadas al fortalecimiento de su capacidad industrial y sus operaciones. Esta presencia convierte a la alianza en un componente relevante de la actividad empresarial y la generación de empleo en el país.
Erick Scheel, presidente de PepsiCo Bebidas Latinoamérica, destacó que cbc ha desempeñado un papel pionero en el sistema de embotelladores de la multinacional en América Latina y otros mercados internacionales.
El ejecutivo también señaló que la relación se ha sostenido sobre la confianza y una visión compartida de crecimiento, factores que han permitido desarrollar las marcas y ampliar su presencia entre los consumidores.
Por su parte, Juan Pablo Mata, CEO de Grupo Mariposa, afirmó que los 85 años de colaboración representan una oportunidad para reconocer el impacto de la alianza en la generación de empleo, el desarrollo del talento y la expansión empresarial desde Guatemala hacia otros países.
La colaboración también incluye iniciativas relacionadas con el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad, ámbitos que ambas compañías incorporan a sus proyectos conjuntos.
Con la conmemoración de este aniversario, PepsiCo y Grupo Mariposa ponen de relieve la evolución de una relación comercial que pasó de un acuerdo de distribución en Guatemala a una operación regional con presencia en ocho mercados latinoamericanos y caribeños.